طردت قناة “CNN ” الأمريكية رضى أصلان مقدم أحد البرامج الدينية عبر شاشتها بعد سلسلة من التعليقات على “تويتر” وصف فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ”كتلة من الغائط”، و”العار على الإنسانية”.

وفي بيان مقتضب صدر عن القناة الأمريكية في أعقاب قرار طرد مقدم البرامج المذكور، كتبت “CNN”: “قررت قناتنا وقف بث برنامج “المؤمن ورضى أصلان”، متمنين لأصلان وفريقه أفضل الحظوظ وأوفرها”.

تجدر الإشارة إلى أن أصلان كان قد اتهم ترامب باستغلال الاعتداءات الإرهابية على لندن في تفعيل خطته الرامية إلى حظر دخول المسلمين إلى الأراضي الأمريكية.

طرد أصلان وفريقه من “CNN”، لم يكن الأول من نوعه في القناة الأمريكية المذكورة، إذ فسخت مؤخرا عقد عمل الكوميدية كاتي غريفين، في اليوم التالي لنشرها صورا على الإنترنيت ظهرت هي عليها وبيدها مجسم لرأس بشرية مضرجة بالدماء تحاكي رأس الرئيس الأمريكي ترامب.

ترامب من جهته، أعرب عن أسفه لفعلة الكوميدية المشار إليها، وقال: “عليها أن تخجل لفعلتها. أطفالي، ولاسيما ابني بارون ذو الـ11 من عمره أصيب بصدمة كبيرة بعد هذا المشهد”.