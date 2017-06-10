انفعل الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى الشئون الإسلامية، بسبب سؤال متصلة له حول حكم الزوج الذى يضرب زوجته ويسبها فى عرضها، قائلا: “هتقولى إيه تانى أكتر من كده، أنا مش فاهم يعنى إيه ست تقبل تضرب”.

وقال الجندى، خلال حلقة برنامجه “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، الجمعة: “الست اللى تقبل تضرب قلم واحد من زوجها، وترضى تعيش معاه تبقى معندهاش كرامة، لازم موقف واللى يسب عرض زوجته مينفعش نرد عليه”.