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بالفيديو.. خالد الجندى: الست اللى ترضى تعيش مع راجل بيضربها "معندهاش كرامة"
الشيخ خالد الجندى

بالفيديو.. خالد الجندى: الست اللى ترضى تعيش مع راجل بيضربها "معندهاش كرامة"

2017-06-10 10:23:52
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انفعل الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى الشئون الإسلامية، بسبب سؤال متصلة له حول حكم الزوج الذى يضرب زوجته ويسبها فى عرضها، قائلا: “هتقولى إيه تانى أكتر من كده، أنا مش فاهم يعنى إيه ست تقبل تضرب”.

وقال الجندى، خلال حلقة برنامجه “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، الجمعة: “الست اللى تقبل تضرب قلم واحد من زوجها، وترضى تعيش معاه تبقى معندهاش كرامة، لازم موقف واللى يسب عرض زوجته مينفعش نرد عليه”.



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