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كريم شحاته: عملت في الإعلام بسبب والدي.. و«الزمالك» نقطة ضعف «المعلم»
الإعلامي كريم حسن شحاتة
الإعلامي كريم حسن شحاتة

كريم شحاته: عملت في الإعلام بسبب والدي.. و«الزمالك» نقطة ضعف «المعلم»

2017-06-10 10:00:24
محيط - خالد الريس

أكد الإعلامي الرياضي كريم حسن شحاته، أن اختيار بعض المؤسسات الإعلامية له للعمل لديها جاء بسبب والده المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني لكرة القدم حسن شحاته.
وقال خلال لقائه ببرنامج “الراجل ده أبويا” الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير على قناة “صدى البلد” الفضائية: “أنا اشتغلت في الإعلام عشان أبن حسن شحاته، وهذا لا يخجلني وأنا استمرت بعد ذلك بدون مساعدته”.
وأشار إلى ان عمره كان عامين وقت استحداث المقولة التي كان يرددها الجمهور الزملكاوي “حسن شحاتة يا حبيبنا وحياة كريم ما تسيبنا” وجاءت عندما قرر والده الاعتزال في عام 1981.
وأضاف أن “نقطة ضعف حسن شحاتة الأولى هي الزمالك، ولكن ظروف تدريبه للزمالك لم تساعده”، وتابع قائلا: “حسن شحاته مزق الفانلة بالكثير من المباريات نتيجة العصبية الزائدة”.

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