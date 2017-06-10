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دبلوماسي أمريكي: قواتنا تساعد الجيش الفلبيني لإنهاء حصار مدينة ماراوي
الجيش الفلبيني

دبلوماسي أمريكي: قواتنا تساعد الجيش الفلبيني لإنهاء حصار مدينة ماراوي

2017-06-10 09:57:14
أ ش أ

قال متحدث باسم السفارة الأمريكية في الفلبين إن قوات خاصة أمريكية تساعد القوات المسلحة الفلبينية في إنهاء حصار متشددين متحالفين مع تنظيم داعش لبلدة ماراوي، جنوبي البلاد.

وأضاف المتحدث وفقا لراديو “سوا” الأمريكي اليوم السبت “بناء على طلب الحكومة الفلبينية تقوم قوات العمليات الخاصة الأمريكية بمعاونة القوات المسلحة الفلبينية في العمليات المستمرة في ماراوي لمساعدة القوات الفلبينية على الأرض في قتالهم ضد مسلحي ماوتي وأبو سياف”.

وأشار الدبلوماسي الأمريكي إلى أنه “لأسباب أمنية لا نستطيع مناقشة تفاصيل فنية محددة للدعم الأمريكي للعمليات المستمرة للقوات المسلحة الفلبينية”.

وتأتي مشاركة هذه القوات بعد توتر استمر شهورا بين البلدين أججه موقف الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي المعادي لواشنطن وتعهداته بطرد القوات الأمريكية التي توفر التدريب والمساعدة منذ فترة طويلة للقوات الفلبينية.

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