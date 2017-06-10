أوكرانيا تتهم ميليشيات انفصالية بانتهاك وقف إطلاق النار في دونباس2017-06-10 09:54:03
اتهمت القوات الأوكرانية، ميليشيات عسكرية انفصالية في منطقة دونباس بجنوب شرق البلاد، بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار 71 مرة في الأربع والعشرين ساعة الماضية.
ونقلت وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية في نشرتها باللغة الانجليزية عن المركز الصحفي للعمليات العسكرية في كييف قوله في بيان اليوم السبت إن جنديا أصيب جراء انتهاك وقف إطلاق النار.
يُشار إلى أن كييف أطلقت حملة عسكرية على منطقة دونباس في أبريل من عام 2014 بعد أن رفض السكان المحليون الاعتراف بالحكومة الجديدة في كييف، معتبرين إياها أنها حكومة غير شرعية.
وقد توصل قادة ما يطلق عليها مجموعة “نورماندي”، التي تضم ألمانيا وروسيا وأوكرانيا وفرنسا، خلال اجتماعهم في مينسك عاصمة بيلاروسيا في عام 2015 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ، غير أن الاتفاق خرق مرارا وتكرارا، مع تبادل الاتهامات بين الأطراف المتنازعة في أوكرانيا بشأن انتهاك الاتفاق.
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