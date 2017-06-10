مقتل وإصابة 12 شخصا في حادث إطلاق نار داخل مسجد بأفغانستان2017-06-10 09:51:22
لقى 3 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 9 آخرون إثر قيام مسلحين مجهولين بإطلاق نار داخل مسجد في إقليم “باكتيكا” بجنوب أفغانستان.
ونقلت وكالة أنباء “باجفاك” الأفغانية، عن عبد الله حصرات المتحدث باسم حاكم الإقليم قوله، إن مسلحين اقتحموا أحد المساجد وقاموا بإطلاق النار على الناس الليلة الماضية مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، ولاذ المهاجمون بالفرار داخل سيارة عقب إطلاق النار.
ومن ناحية أخرى، أكدت وزارة الداخلية الأفغانية، مقتل 3 مدنيين خلال الحادث وإصابة 9 آخرين..ولم تعلن أية جماعة مسلحة مسؤوليتها عن الهجوم.
وكانت الحكومة الأفغانية قد أعلنت اليوم السبت حدادا وطنيا تكريما للأفغان الذين لقوا مصرعهم في الهجمات الإرهابية الأخيرة.
يذكر أن أكثر من 150 شخصا قد لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 400 بانفجار شاحنة مفخخة في حي دبلوماسي وسط كابول في 31 مايو.
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