يوسف القرضاوي.. رجل الأمير "النافذ" في قطر2017-06-10 10:25:08
يعد يوسف القرضاوي أحد أبرز المصنفين على القائمة التي أصدرتها الدول الأربع، السعودية والامارات والبحرين ومصر، بأسماء الأفراد والمؤسسات الإرهابية المحظورة ولها علاقة بقطر. ويجمع القرضاوي بين كافة عناصر التصريف من قربه وتأثيره في العائلة الحاكمة إلى فتواه المحرضة على العنف والتطرف.
شكل القرضاوي، مع الليبي علي الصلابي بدرجة أقل، عنصرا هاما في سياسة قطر في المنطقة وخارجها بدعاوى التحريض والتمويل.
وحين انتفض المصريون على نظام مبارك، أرسلت قطر القرضاوي ليؤم المصلين في ميدان التحرير ويخطب فيهم محرضا في مشهد أراد له من يستخدمونه أن يكون “خميني مصر” كما عاد زعيم الثورة الإيرانية من باريس ليخطب في الحشود المنتفضة على الشاه في طهران.
وأدى الداعية المتشدد، يوسف القرضاوي، دورا محوريا في ترويج سياسات قطر القائمة على نشر الفوضى في المنطقة، فلم يتردد في تقديم فتاوى جاهزة على المقاس لدعم تنظيم الإخوان وتمكينه من السلطة.
وقام أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قبل أيام، باستقبال يوسف القرضاوي على مأدبة إفطار رمضانية، وقبل رأسه على مرأى من الكاميرات، في خضم الأزمة التي تعصف بعلاقات الدوحة مع جيرانها العرب.
وقدم القرضاوي، “فتاوى” متشددة، على قناة الجزيرة، أجازت إحداها تنفيذ هجمات انتحارية في سوريا، حتى وإن أدت إلى وقوع ضحايا من المدنيين، وقال القرضاوي “الأصل في هذه الأمور أنها لا تجوز إلا بتدبير جماعي”، أي أن الجماعة بحسب قوله، هي التي تقدر ما إذا كانت ثمة ضرورة لأن يقوم فردٌ من أفرادها بتفجير نفسه.
وبالتالي، فإن التفجيرات الانتحارية، مباحة عند القرضاوي، والخلاف قائم حول ظروف تنفيذها فقط، وهو ما يعطي ضوءًا أخضر لجماعات متشددة تروع المدنيين حول العالم.
وحرصت العائلة الحاكمة في قطر على احتضان القرضاوي بالرغم من نبذه في أكثر من دولة واتهامه بالتشدد، إذ جرى منعه مثلا من دخول بريطانيا وفرنسا، بسبب آرائه المتطرفة.
وحينها لم تقتصر “بركات الشيخ الإرهابي” على المنطقة ودولها، بل طالت عضوا بارزا في حزب العمال البريطاني فصل من الحزب لدعوته القرضاوي بينما رأت كافة القوى السياسية البريطانية فيه خطرا لدعوته للفتنة والتحريض على العنف.
ورغم أن كن ليفنغستون خسر عضوية الحزب لكنه ظل عمدة للندن للفترة التي انتخب لها ليخسر أمام بوريس جونسون في الدورة التالية.
وأذاع القرضاوي آراءه المتشددة، بمباركة رسمية من قطر، في مسجد عمر بن الخطاب في الدوحة، لكنه منع لفترة محدودة سنة 2014 من إلقاء خطبة الجمعة، بعدما أساء لدول خليجية بشكل صفيق.
وأفردت قناة الجزيرة القطرية، برنامجها “الشريعة والحياة”، لتقديم فتاوى في عدة أمور، طيلة سنوات، مستغلا بذلك ظهوره الإعلامي، في إذاعة أفكار متطرفة وتمكين تنظيم سياسي متشدد تحت عباءة الدين.
-
"اتحاد الإمارات" يطلب تغيير طاقم تحكيم قطرى لمواجهة تايلاند
طلب الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، فى خطاب أرسله إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تغيير طاقم التحكيم القطري الذي سيدير مباراة المنتخب الإماراتي أمام تايلاند ...Fri, 09 Jun 2017 22:40:02 GMT
-
نادال يتأهل لنهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس
تأهل النجم الأسباني رافاييل نادال الملقب باسم “ملك الملاعب الرملية” لنهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس) إثر تغلبه على النمساوي دومينيك ثيم 6/ 3 و6 / 4 و6 / ...Fri, 09 Jun 2017 21:50:56 GMT
-
ما هي علاقة قطر بأغتيال التونسي شكري بلعيد؟
نشرت وكالة “سكاي نيوز” العربية تقريرا حول تدخلات قطر لزعزعة استقرار المغرب العربي وذلك عبر دعمها لجماعات متشددة. وأشار التقرير إلى أن تونس كانت تقف خلف جهات ...Sat, 10 Jun 2017 07:02:21 GMT
-
الشركة المنتجة لشيكولاتة "جالاكسي" تسحب منتجاتها بسبب "السلمونيلا"
أعلنت شركة مارس لصناعة الشيكولاتة سحب كميات من بعض منتجاتها، مثل جالاكسي ومالتيزرز وتيزرز ومنسترلز من الأسواق “لاحتمال احتوائها على السلمونيلا”. وحذرت الشركة من ...Sat, 10 Jun 2017 06:33:51 GMT
-
لبنان يفكك ويعتقل خلية تابعة لتنظيم "داعش" قبل هجمات إرهابيةSat, 10 Jun 2017 06:33:51 GMT
-
جنوب أفريقيا والاتحاد الأوروبي يناقشان بدء تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية
صرح وزير التجارة والصناعة بجنوب أفريقيا روب ديفيز بأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي ستساهم في تعزيز العلاقات الاستثمارية بين دول الجماعة ...Sat, 10 Jun 2017 05:53:37 GMT
-
اليوم .. وزير الخارجية القطري يزور موسكو ويلتقي لافروف
يبدأ وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم السبت زيارة إلى العاصمة الروسية موسكو، يلتقي خلالها نظيره الروسي سيرجي لافروف لإجراء مباحثات حول الأزمة ...Sat, 10 Jun 2017 05:42:18 GMT
-
أهم الأخبار المتوقعة ليوم السبت
القاهرة..تصدر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، حكمها في قضية اغتيال نائب عموم مصر المستشار الراحل هشام بركات، وهي القضية التي تضم 67 متهما من عناصر ...Sat, 10 Jun 2017 05:24:49 GMT
-
اتصال السيسي وترامب والمشاركة في القمة الألمانية - الأفريقية في صحف القاهرة
أبرزت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم السبت الشأن المحلي، ومن بينها مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الألمانية - الأفريقية التي ستعقد هذا الأسبوع بألمانيا ...Sat, 10 Jun 2017 05:36:51 GMT