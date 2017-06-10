تعويض "هائل" لرجل أصابه الشلل في منتجع2017-06-10 10:12:06
تلقى رجل من ولاية ماساتشوستس الأميركية، تعويضا “هائلا” يقدر بأكثر من 10 ملايين دولار، بعدما أصيب بالشلل
في كي ويست بولاية فلوريدا الأميركية، جراء خطأ غريب.
وكان بوب بارلو يزور المنتجع في كي ويست خلال أبريل 2015، برفقة زوجته واثنين من أصدقائه، للاحتفال بعيد ميلاده الأربعين، حين قرر القفز في المياه المحيطة بساحة لتناول المشروبات.
وضربت رأس بارلو، الذي شارك في حرب العراق، بقاع البحر الصلب، وعانى من إصابة شديدة في الحبل الشوكي تركته مشلولا من رقبته حتى أسفل جسده. ولم يعد قادرا على التنفس الطبيعي، ويحتاج إلى جهاز للتنفس الاصطناعي.
وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، لم يدرك بارلو أن المياه التي حاول الغوص فيها ضحلة للغاية، بينما لم يشر المنتجع إلى عمق المياه في تلك المنطقة، فرفع دعوى ضد مالكي الشركة لعدم وجود لافتات مناسبة.
ووفقا للدعوى القضائية، لم يكن لدى الشركة أي علامات تحذيرية من مخاطر الغوص، يمكن لرواد المنتجع رؤيتها، كما لم يكن هناك أي حواجز لمنع نزلاء الفندق من القفز في المياه الضحلة.
وأعلن محامي العائلة ستيوارت غروسمان، أن إجمالي قيمة التسوية بلغت 10.75 مليون دولار.
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