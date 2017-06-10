تصدر هاشتاق “كذب قناة الجزيرة” في تويتر العربي بعد تزوير القناة القطرية لخطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي وجه فيه الاتهام مباشرة إلى قطر بتمويل الإرهاب.

وقال مغردون إن الخطاب الذي بثته كل القنوات الفضائية العالمية تعرض لتزوير مقصود من القناة التي تدعي وتزعم المصداقية لتضليل المشاهين في قطر.

وفي تدوينة على تويتر، قال الإعلامي السعودي عبدالعزيز الخميس “طبعا تورطت الجزيرة ولازم تبث خطاب ترامب، لكن لاحظ التزوير، الإرهابيون صاروا فقط متطرفين. يحتاجون مترجم مستقل”.

فيما قال الصحفي السعودي بتال القوس في تدوينة أخرى: حتى في تصريحات ترامب التي شاهدها القاصي والداني.. قناة الجزيرة تستمر في التزييف، وتستبدل الإرهاب بالتطرف.

وأشار عبدالعزيز الخميس أن سلوك الجزيرة ليس بالغريب، إذا ما عرفنا أن “علي بن عبد الله السويدي الذي تم وضعه في قائمة الإرهاب هو المدير الإداري السابق لقناة الجزيرة”. حسب إحدى التدوينات التي كتبها.

وفي لقاء مع قناة الإخبارية السعودية قال الأكاديمي وعضو مجلس الشورى السعودي السعودي زهير الحارثي، إن قناة الجزيرة تدعي المهنية والحياد والموضوعية.. وتحريفها لخطاب ترمب خطأ فاضح.

وأضاف الحارثي أن تزييف خطاب ترامب خداع للمتلقي وخيانة للأمانة الإعلامية وسقوط في فخ التزوير والتدليس والتضليل. وذلك تحت الهاشتاق #كذب_قناة_الجزيرة.

واستغرب مغردون أن تصل الجرأة لدى قناة الجزيرة في الادعاء بمعلومة للرئيس ترامب لم يذكرها.

ودأبت قناة الجزيرة منذ قطع العلاقات مع قطر بتحريف تصريحات الساسة والقادة الأميركيين في محاولة لتضليل الرأي العام، والإيهام بصحة موقفها.

وقال الأكاديمي الإماراتي علي النعيمي لـ”سكاي نيوز عربية”أن الاعلام القطري قد غيب الشعب القطري من خلال إعلام صنع حالة غير حقيقية.. أرادت أن تبين أن هناك استهداف لقطر.. “الآن ظهرت الحقيقية.. العالم كله يطالب قطر بوقف تمويل الإرهاب”.