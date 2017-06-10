تجري الولايات المتحدة الأمريكية مع روسيا محادثات سرية حول سوريا حسب مصادر أمريكية.

وأفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلا عن مصادر “مطلعة” أنه عُقدت جلستان على أقل تقدير من المحادثات الأمريكية الروسية السرية في الأردن حتى الآن والتي تناولت على وجه التحديد مناقشة إنشاء مناطق لخفض التصعيد في جنوب غرب سوريا.

ويشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون زار الأردن بعد الجولتين المذكورتين من المحادثات السرية.

وحسب المصادر فإن تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وسوريا قد يحول دون مواصلة المحادثات. ومع ذلك يأمل الجانب الأمريكي في إيجاد طريقة للتعاون مع روسيا والقضاء على تنظيم “داعش” الإرهابي. وإذا أثبتت مناطق خفض التصعيد المزمع إنشاؤها في جنوب غرب سوريا فعاليتها فسوف تواصل الولايات المتحدة الحوار لإقامة مناطق مماثلة في أنحاء سوريا الأخرى.

ولم تعلن وزارة الخارجية الأمريكية أي تفاصيل بخصوص المحادثات “السرية”. ولم يصدر تعليق على هذا الموضوع من قبل السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة.