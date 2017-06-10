"وول ستريت جورنال" تكشف عن محادثات أمريكية روسية سرية بشأن سوريا2017-06-10 09:49:01
تجري الولايات المتحدة الأمريكية مع روسيا محادثات سرية حول سوريا حسب مصادر أمريكية.
وأفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلا عن مصادر “مطلعة” أنه عُقدت جلستان على أقل تقدير من المحادثات الأمريكية الروسية السرية في الأردن حتى الآن والتي تناولت على وجه التحديد مناقشة إنشاء مناطق لخفض التصعيد في جنوب غرب سوريا.
ويشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون زار الأردن بعد الجولتين المذكورتين من المحادثات السرية.
وحسب المصادر فإن تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وسوريا قد يحول دون مواصلة المحادثات. ومع ذلك يأمل الجانب الأمريكي في إيجاد طريقة للتعاون مع روسيا والقضاء على تنظيم “داعش” الإرهابي. وإذا أثبتت مناطق خفض التصعيد المزمع إنشاؤها في جنوب غرب سوريا فعاليتها فسوف تواصل الولايات المتحدة الحوار لإقامة مناطق مماثلة في أنحاء سوريا الأخرى.
ولم تعلن وزارة الخارجية الأمريكية أي تفاصيل بخصوص المحادثات “السرية”. ولم يصدر تعليق على هذا الموضوع من قبل السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة.
-
"اتحاد الإمارات" يطلب تغيير طاقم تحكيم قطرى لمواجهة تايلاند
طلب الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، فى خطاب أرسله إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تغيير طاقم التحكيم القطري الذي سيدير مباراة المنتخب الإماراتي أمام تايلاند ...Fri, 09 Jun 2017 22:40:02 GMT
-
ما هي علاقة قطر بأغتيال التونسي شكري بلعيد؟
نشرت وكالة “سكاي نيوز” العربية تقريرا حول تدخلات قطر لزعزعة استقرار المغرب العربي وذلك عبر دعمها لجماعات متشددة. وأشار التقرير إلى أن تونس كانت تقف خلف جهات ...Sat, 10 Jun 2017 07:02:21 GMT
-
نادال يتأهل لنهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس
تأهل النجم الأسباني رافاييل نادال الملقب باسم “ملك الملاعب الرملية” لنهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس) إثر تغلبه على النمساوي دومينيك ثيم 6/ 3 و6 / 4 و6 / ...Fri, 09 Jun 2017 21:50:56 GMT
-
الشركة المنتجة لشيكولاتة "جالاكسي" تسحب منتجاتها بسبب "السلمونيلا"
أعلنت شركة مارس لصناعة الشيكولاتة سحب كميات من بعض منتجاتها، مثل جالاكسي ومالتيزرز وتيزرز ومنسترلز من الأسواق “لاحتمال احتوائها على السلمونيلا”. وحذرت الشركة من ...Sat, 10 Jun 2017 06:33:51 GMT
-
سفير الإمارات بواشنطن: نرحب بقيادة ترامب مواجهة إرهاب قطر
أبدى سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في الولايات المتحدة، يوسف العتيبة الجمعة، ترحيبه بقيادة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب للمواجهة السياسية ضد قطر في دعم ...Sat, 10 Jun 2017 06:33:50 GMT
-
لبنان يفكك ويعتقل خلية تابعة لتنظيم "داعش" قبل هجمات إرهابيةSat, 10 Jun 2017 06:33:51 GMT
-
جنوب أفريقيا والاتحاد الأوروبي يناقشان بدء تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية
صرح وزير التجارة والصناعة بجنوب أفريقيا روب ديفيز بأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي ستساهم في تعزيز العلاقات الاستثمارية بين دول الجماعة ...Sat, 10 Jun 2017 05:53:37 GMT
-
أهم الأخبار المتوقعة ليوم السبت
القاهرة..تصدر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، حكمها في قضية اغتيال نائب عموم مصر المستشار الراحل هشام بركات، وهي القضية التي تضم 67 متهما من عناصر ...Sat, 10 Jun 2017 05:24:49 GMT
-
اتصال السيسي وترامب والمشاركة في القمة الألمانية - الأفريقية في صحف القاهرة
أبرزت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم السبت الشأن المحلي، ومن بينها مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الألمانية - الأفريقية التي ستعقد هذا الأسبوع بألمانيا ...Sat, 10 Jun 2017 05:36:51 GMT