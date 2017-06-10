تشهد “القارة السمراء” اليوم السبت مواجهات ومباريات قوية في إطار الجولة الأولى من منافسات “دور المجموعات” في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية “الكاميرون 2019”.

وكانت منافسات الجولة الأولى من “دور المجموعات” بالتصفيات قد انطلقت أمس الجمعة، حيث ألتقى أمس المنتخب الليبي بنظيره “السيشيلي” و المنتخب السوداني بنظيره المدغشقري.

واستطاع المنتخب الليبي أن يحقق فوزا كاسحا على منتخب “سيشيل” في اللقاء الذي أقيم بملعب “بترو سبورت” بالعاصمة المصرية القاهرة أمس الجمعة بنتيجة 5 أهداف مقابل هدف ليتصدر المجموعة الخامسة.

فيما سقط المنتخب السوداني أمام منتخب مدغشقر بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف باللقاء الذي أقيم باستاد الأبيض بولاية “شمال كردفان” السودانية، ليتصدر المنتخب المدغشقري المجموعة الأولي.

ومن المقرر، أن يستضيف المنتخب النيجيري نظيره الجنوب أفريقي في ملعب “غودوسيل اكبابيو” مساء اليوم السبت في إطار منافسات المجموعة الخامسة.

فيما يلتقي المنتخب الكاميروني حامل اللقب ومستضيف البطولة الأفريقية القادمة بنظيره المغربي بملعب “أحمدو أهيدجو” بالعاصمة الكاميرونية ياوندي مساء اليوم في إطار منافسات المجموعة الثانية.

وفي المجموعة الثامنة، يستقبل ملعب “بواكي” الايفواري ، لقاء “كوت ديفوار” مع نظيره الغيني.

كما ستقام مساء اليوم مباراة “بوركينا فاسو” و”أنجولا” على استاد “4 أغسطس” بالعاصمة البوركينية “واجادجو” في منافسات المجموعة التاسعة.

كما يسعى منتخبي “الكونغو” و”الكونغو الديمقراطية” في تحقيق صدارة “مؤقتة” بالمجموعة السابعة من خلال اقتناص الثلاثة نقاط خلال اللقاء الذي سيجمع بينهما بملعب “الشهداء” بمدينة “كينشاسا” عاصمة الكونغو الديمقراطية.