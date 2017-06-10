بلجيكا تفوز على إستونيا 2-0 في تصفيات كأس العالم2017-06-10 09:47:46
فاز منتخب بلجيكا لكرة القدم على مضيفه الإستوني 2-0، يوم الجمعة، في الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثامنة ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2018 في روسيا.
افتتحت بلجيكا باب التسجيل عن طريق لاعب وسط نابولي الإيطالي درايس مرتينز في (د.31)، وأضاف ناصر الشاذلي الهدف الثاني في (د.86).
وتعرض مدافع إستونيا أرتيوم دميترييف للطرد قبيل نهاية الشوط الأول، لارتكابه خطأ عنيفا في (د.44).
وفي باقي مباريات المجموعة الثامنة، اكتفت اليونان الساعية إلى التأهل للمرة الثالثة على التوالي والرابعة في تاريخها، بتعادل سلبي مع البوسنة ونقطة واحدة.
وتلقت جبل طارق الهزيمة السادسة على التوالي عندما سقطت أمام ضيفتها قبرص 1-2 والتي تقدمت أولا بواسطة المدافع روي تشيبولينا في (د.10 خطأ في مرماه).
وأدركت جبل طارق التي تشارك للمرة الأولى في التصفيات بعد اعتمادها رسميا من قبل الإتحاد الدولي (فيفا) عام 2016، التعادل عن طريق أنطوني هرنانديز في (د.29).
وفي الشوط الثاني، خطف بييروس سوتيريو النقاط الثلاث لقبرص بتسجيله هدف الفوز في (د.87).
ورفعت بلجيكا رصيدها إلى 16 نقطة مقابل 4 نقاط فقط لإستونيا، وابتعدت في الصدارة بفارق 4 نقاط أمام اليونان التي تعادلت سلبا مع مضيفتها البوسنة، فيما رفعت قبرص رصيدها إلى 7 نقاط إثر فوزها على مضيفتها جبل طارق (دون نقاط) 2-1.
ويتأهل بطل كل من المجموعات التسع إلى النهائيات مباشرة، في حين تخوض أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثاني ملحقا لحجز البطاقات الأوروبية الأربع الأخيرة ليرتفع العدد إلى 13 منتخبا إضافة إلى روسيا المضيفة.
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