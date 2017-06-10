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هكذا تغرق سيارة "رامز تحت الأرض"! - فيديو وصور
برنامج

هكذا تغرق سيارة "رامز تحت الأرض"! - فيديو وصور

2017-06-10 10:04:00
متابعات

تساءل الجميع منذ بداية عرض برنامج “رامز تحت الأرض” عن كيفية غرق السيارة، التي تبتلعها الأرض مع المشاركين في حلقات البرنامج.

وتمكن برنامج “رامز تحت الأرض” هذا العام من الاستحواذ على فكر المشاهد العربي، من خلال الحيلة المستخدمة في إغراق السيارة التي يُنفذ بها المقلب.

ولذلك نشر موقع “إم بي سي” الذي يعرض البرنامج طيلة شهر رمضان، صورا وفيديو لحفرة المقلب الذي تم تصويره في صحراء إمارة أبوظبي.

وقد قام فريق من الخبراء بتجهيز الأرض، من خلال حفر حفرة عميقة وتدعيمها بقاعدة ورافعة حديدية ضخمة، بشكل يضمن سلامة الضيوف.

ومن ثم تم ملء الحفرة بالمياة وتغطيتها بالرمال السوداء، والجدير بالذكر أن السيارة المستخدمة في المقلب هي من نوع لاند كروزر “Foley”.

وفيما يلي الصور والفيديو لتوضيح مراحل إعداد الفخ:



برنامج

برنامج

برنامج

برنامج

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