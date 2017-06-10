أعلنت سنغافورة عن استمرارها الدفع بأفواج الخدمات الطبية العسكرية الى العراق لتعزيز الجهد العسكرى الميدانى للقوات العراقية فى مواجهة مقاتلى داعش وعناصر الارهاب.

وقال ناطق عسكرى سنغافورى ان عمليات احلال واستبدال للأفواج الطبية العاملة فى العراق ستتم كل ثلاثة اشهر بعد ثبات فعالية اسهامها فى المواجهات مع داعش .

تجدر الاشارة الى ان الفوج الطبى السنغافورى الأول قد وصل الى بغداد مطلع العام الجارى وذلك فى اطار مشاركة سنغافورة فى التحالف الدولى لمواجهة داعش ، وتعتبر سنغافورة نفسها موضعا لاستهداف العناصر التكفيرية والداعشية المتطرفة وسبق للقوات السنغافورية ارسال افواج طبية الى أفغانستان فى مهام دورية انتهت فى يونيو من العام 2013 وفى اطار قوة حلف شمال الاطلنطى المتعددة الجنسيات لحفظ الأمن فى افغانستان .