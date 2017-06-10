اعتمدت الحكومة التركية خطة لتعزيز مكانة تركيا كقوة بحرية وكقوة فى عالم بناء السفن ، وتشجع الخطة المستثمرين الاجانب على الدخول فى شراكات انتاجية للمركبات البحرية بأنواعها وطرازاتها المتنوعة تجارية كانت او قتالية. وجاءت الخطة بعد نجاح مؤسسة بناء السفن التركية التابعة للدولة فى تسليم اولى بارجتين قتاليتين الى القوات البحرية التركية هذا العام فى الوقت الذى تقوم فيه المؤسسة ببناء بارجتين جديدتين استعدادا لتسليمهما الى البحرية التركية بحلول العام 2020 .

وبحسب بن على يلدريم رئيس وزراء تركيا فقد استثمرت بلاده 30 مليار دولار امريكى على مدى الاعوام الاربعة عشرة الماضية لبناء مكانتها كقوة بحرية اقليمية وتحقيق اقصى قدر من الاعتماد على الذات فى انتاج سفن القتال والعائمات بأنواعها بما فى ذلك بحوث التطوير والتحديث ، وبينما كان الاتراك يعتمدون بنسبة 25 فى المائة على المكون المحلى فى بناء سفن القتال بأنواعها مطلع الالفية الجديدة ارتفعت تلك النسبة الى 60 فى المائة بنهاية العام 2016 .

ويقول المراقبون ان مساعى تركيا لإمتلاك قوات بحرية متطورة يشى فى حقيقة الأمر الى اطماع الاتراك فى الهيمنة عسكريا على مناطق فى البحر الاسود شمالا وبحر ايجه غربا والبحر المتوسط جنوبا وبحر مرمرة فى شمال غربى تركيا حيث مضايق الدردنيل والبسفور وهى ممرات بحرية ذات اهمية استراتيجية للربط بين البحر الاسود والعالم ، فضلا عن ذلك تعمل تركيا على تأمين سواحلها الاقليمية والجزر البحرية الخاضعة لسيادتها .

وفى يونيو من العام الماضى اشترت الحكومة التركية 600 لانش خفر سواحل لحماية سواحل تركيا التى تصل امتداداتها الى اربعة الاف و474 ميلا ، كذلك تدرس تركيا شراء طائرات حراسة بعيدة المدى من طراز “سى ان – 235” لمراقبة سواحلها وهو طراز قادر على التحليق لمدد تتراوح بين 12 الى 15 ساعة متصلة ولمسافات تتراوح بين 1000 الى 1200 ميل بحرى وتتفاوض تركيا على ذلك مع مؤسسة بوينج الامريكية .

ويقول اسماعيل دمير رئيس وكالة مشتريات الدفاع التركية ان انشطة بناء السفن فى بلاده ستركز على بناء اللانشات القتالية السريعة ذات القدرة على المناورة وانتاج النيران وهى من طراز “تى اف – 2000” والتى انتجت الترسانات البحرية التركية ست قطع منها ، كما تسعى تركيا الى تصميم غواصات تكتيكية اعتمادا على القدرات المحلية بحلول العام 2020 ويتم ذلك كله من خلال شراكة بين تركيا ومؤسسة نافانتيا الاسبانية لبناء السفن ، وتصل استثمارات تلك الشراكة الى 5ر1 مليار دولار امريكى .

كما تسعى تركيا الى بناء مركبات برمائية قادرة على حمل كتيبة قوامها 1200 فرد من قوات الابرار البحرى و150 عربة قتال من بينها دبابات قتال رئيسية ، وللتصدى للغواصات صممت مركبة القتال البحرى التركية الجديدة وفق قدرات على اطلاق طوربيدات الاعماق ويصل وزنها الى 2400 طن وسرعتها المتوسطة هى 29 عقدة اى ما يعادل 33 ميلا فى الساعة ومدى ابحار قدره 3500 ميل بحرى وفقا للبيانات الصادرة عن ترسانة ميلجيم شيب التركية وهي من اكبر احواض بناء سفن القتال المتطورة فى تركيا والتى دخلت فى شراكة انتاجية مع الجانب الاسبانى .