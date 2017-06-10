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موقع جزائري: لم نقدم مساعدات لقطر بعد أزمتها مع السعودية
الخطوط الجوية القطرية

موقع جزائري: لم نقدم مساعدات لقطر بعد أزمتها مع السعودية

2017-06-10 09:06:23
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نفت شبكة “توت سور ألجري” قيام الجزائر بتقديم مساعدات لقطر في ظل الحصار الاقتصادي الذي تفرضه دول الخليج على الإمارة الصغيرة.

وبينت الشبكة الجزائرة أن صورة لطائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية، وهي تقوم بحمل بضائع انتشرت على مواقع التواصل، وروج لها على أنها مساعدات من الجزائر جاءت لتقديمها إلى دولة قطر، على خلفية الأزمة التي تعيشها هذه الأخيرة بعد مقاطعة العديد من الدول لها، خصوصا السعودية والإمارات.

وأوضحت الشبكة أن الصورة التي انتشرت على نطاق واسع وتم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي، لم تكن مساعدات من الجزائر إلى قطر، وأنما صورة قديمة للقطرية للشحن متوجهة إلى كمبوديا.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الصورة تعود إلى بداية أبريل الماضي، وتظهر قيام طائرة تابعة للخطوط الجوية بتسيير أولى رحلاتها إلى العاصمة الكمبودية، والتي تتضمن حمولة على متنها تصل وزنها إلى ما يزيد عن 60 طنا.

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