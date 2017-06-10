لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 8 آخرون فى حادث تصادم سيارتين بطريق السخنة بالسويس بمنطقة الحجاز، وأدى الحادث إلى ارتباك مرورى لمدة ساعة لحركة السفر الذى يربط القاهرة و السويس بالبحر الأحمر عبر السخنة.

تلقى اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن السويس إخطارا من قسم شرطة عتاقة بتصادم سيارتين الأولى ملاكى وسيارة ميكروباص تحمل رقم ( 5442 ص . ض . ح ) بسبب السرعة الزائدة بالمواجهة فى طريق فردى للسيارتين.

تم إخطار مرفق الإسعاف الذى وجه 6 سيارات لموقع الحادث و تبين وفاة مصطفى محمد حربى 30 سنة من محافظة البحر الأحمر وأحمد محمد منصور 39 من محافظة البحر الأحمر و موسى محمد عبد الحسن 34 سنة بينما تم نقل 8 مصابين للمستشفى العام للعلاج تحت إشراف الدكتورة عزيزة عبد الستار مديرة المستشفى.

تم تحرير محضر بقسم شرطة عتاقة وإخطار النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية لدفن الجثث من خلال ذويهم.