قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الجمعة، إنها تشعر بقلق بشأن الوضع في قطر.

وأضافت أنه يتعين على كل دول الخليج وإيران وتركيا أيضا العمل معا لإيجاد حل لهذا النزاع الإقليمي.

وتابعت ميركل التي كانت تتحدث في مكسيكو سيتي بجوار الرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو إنه سيكون من المستحيل تسوية الوضع ما لم تشارك كل الأطراف الإقليمية مشيرة إلى إيران وتركيا وقطر.