عبر مصدر سعودي مسؤول عن ترحيب المملكة العربية السعودية بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أكد خلالها ضرورة أن توقف دولة قطر تمويل الإرهاب.

وأضاف المصدر حسب وكالة الأنباء السعودية واس، أن محاربة الإرهاب والتطرف لم تعد خيارا بقدر ما هي التزام يتطلب تحركا حازما وسريعا؛ لقطع كافة مصادر تمويله من أي جهة كانت، وبما ينسجم مع مخرجات القمة العربية الإسلامية الأمريكية.

ووجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشكر للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وكل الدول التي شاركت في القمة العربية الإسلامية الأمريكية، معربًا عن أمله في أن تكون هذه القمة التاريخية بداية نهاية تمويل الإرهاب، وبداية نهاية الإرهاب.