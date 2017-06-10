كندا تحاول إنقاذ سفن شراعية تقطعت بها السبل في المحيط الأطلنطي

أطلق الجيش الكندي مهمة إنقاذ للوصول إلى سفن شراعية تقطعت بها السبل في وسط المحيط الأطلسي بعد أن عطلت أمواج عالية ورياح شديدة ترقى إلى درجة الإعصار سباقا من بريطانيا إلى الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الدفاع الكندية - في بيان أوردته قناة “سكاي نيوز” الإخبارية اليوم السبت - إنها “تتعامل مع نداءات استغاثة من عدد من السفن الشراعية وتنسق الجهود مع مراكز الإنقاذ التابعة للبحرية الأمريكية والبرتغالية والبريطانية”.

وقال دانييل لو بوتيليه المتحدث باسم الوزارة إن فرقاطة كندية وسفينتين تابعتين لخفر السواحل وسفينتين مدنيتين توجهوا إلى موقع السفن بناء على نداءات من ثلاثة يخوت حطمتها العاصفة.

وكانت السفن الشراعية، التي تحمل متنافسا واحدا أو اثنين، قد أبحرت من بليموث في انجلترا إلى نيوبورت في رود آيلاند في إطار منافسات سباق نادي اليخت الملكي الغربي عبر المحيط الأطلسي. وبدأت 21 سفينة شراعية تمثل نحو 12 دولة السباق بالانطلاق من بليموث في التاسع والعشرين من مايو الماضي وفقا لموقع نادي اليخت على الانترنت.