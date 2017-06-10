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مصادر: رئيس الأركان التركي أجرى زيارة سرية لقطر الأسبوع الماضي
خلوصي أكار رئيس هيئة الأركان التركية

مصادر: رئيس الأركان التركي أجرى زيارة سرية لقطر الأسبوع الماضي

2017-06-10 08:35:11
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ذكرت وكالة “مهر” الإخبارية الإيرانية، نقلا عن مصادر تركية رفيعة المستوى أن رئيس الأركان التركي خلوصي أكار أجرى زيارة سرية لقطر الأسبوع الماضي ، وذلك قبل موافقة البرلمان التركي على نشر قوات تركية في الدوحة.

وأكدت المصادر المطلعة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجه خلوصي بالتوجه إلى قطر ولقاء مسئولين عسكريين قطريين، حيث قام أيضا بزيارة القاعدة العسكرية التركية في الدوحة.

يذكر أن أردوغان كان قد طالب أمس الجمعة، بتخفيف الحصار على قطر وأنا أطالب برفعه تماما”، قائلًا: “هناك جهات منزعجة من دعمنا أشقائنا القطريين وسنستمر في هذا الدعم”.

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