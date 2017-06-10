كشف مسئول بارز في حركة حماس، عن نية رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، الخروج من قطاع غزة، في جولة لعدة بُلدان من بينها إيران، وهي الزيارة الأولى التي يقوم بها قائد للحركة منذ الخروج من سوريا، في الوقت الذي شرع فيه نائبه موسى أبو مرزوق بزيارة العاصمة اللبنانية بيروت، قادما من القاهرة.

ونقل موقع «فلسطين الآن» المقرب من حركة حماس، عن مسئول العلاقات الدولية في الحركة أسامة حمدان قوله: إن وفدًا من الحركة برئاسة هنية يزور إيران قريبًا في إطار جولة تشمل دولًا أخرى، دون أن يسميها.

وقال: إن وفد الحركة برئاسة مسئولها في غزة يحيى السنوار الموجود في القاهرة حاليًا يعود إلى القطاع، أما الوفد الذي يزور طهران فسيكون بقيادة هنية، لافتًا إلى أن أجواء الزيارة إلى العاصمة المصرية «إيجابية» حتى الساعة وأنه تتمخض عنها «تفاهمات بشأن قضايا تخص الجانبين».