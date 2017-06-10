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سفير الإمارات بواشنطن: نرحب بقيادة ترامب مواجهة إرهاب قطر
يوسف العتيبة السفير الاماراتى بامريكا

سفير الإمارات بواشنطن: نرحب بقيادة ترامب مواجهة إرهاب قطر

2017-06-10 08:28:05
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أبدى سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في الولايات المتحدة، يوسف العتيبة الجمعة، ترحيبه بقيادة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب للمواجهة السياسية ضد قطر في دعم التطرف.

وأضاف العتيبة، في بيان، أن الخطوة الموالية تتطلب أن تقر الدوحة بالمخاوف المعبر عنها، وتلتزم بمراجعة سياستها الإقليمية.

وأوضح الدبلوماسي الإماراتي، أن ما جرى ذكره، يمثل أساسا لأي محادثات، وفق ما نقل موقع السفارة الإماراتية في واشنطن.

وأورد العتيبة، أن الدعم الذي تقدمه قطر يساعد المتطرفين الذين تحاربهم الولايات المتحدة والإمارات وقوى أخرى على أرض المعركة.

وأشار إلى أن الرئيس ترامب كان صائبا بشكل تام، فالتوقف عن تمويل الإرهاب، يعني البدء من قطر.

وكانت دول على رأسها السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت علاقاتها مع قطر؛ بسبب دعمها للإرهاب، وتمويلها تنظيمات متشددة تقوض أمن المنطقة.

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