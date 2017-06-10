أعلنت السلطات اللبنانية اعتقال 7 عناصر يشكلون خلية على صلة بتنظيم داعش، قبل ارتكابهم عددا من الهجمات الإرهابية.

ونقلت شبكة “روسيا اليوم” الإخبارية عن بيان لمديرية الأمن العام في لبنان، مساء أمس الجمعة أن الخلية تضم يمنيين وفلسطينيين وسوريين، مؤكدة أنهم اعترفوا بالتخطيط لتنفيذ هجمات وتفجيرات انتحارية ضد مدنيين وضد القوات المسلحة.

وأشار البيان إلى قوات نخبة في الأمن العام والأمن الداخلي نفذت عمليات نوعية من تعقب ومداهمة معاقلهم، والتي أسفرت عن ردع الإرهابيين الموقوفين والفارين الآخرين من تنفيذ مخططاتهم الإجرامية على الأراضي اللبنانية.

وتابع البيان أن الهجمات التي تم التخطيط لها، كانت تستهدف ضرب مناطق مختلفة، منها مخيم عين الحلوة على الأطراف الجنوبية للعاصمة بيروت، ومدينة طرابلس في الشمال.

وأضاف البيان “كان أفراد الشبكة يتواصلون مع مشغليهم من مناطق لبنانية لا سيما في مخيمات عين الحلوة وبرج البراجنة وشاتيلا، حيث كانوا يتلقون التوجيهات والمهمات المطلوب تنفيذها، ومن بينها عمليات انتحارية واغتيالات وتفجيرات اعترف الموقوفون بها”.