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وفد برلمانى يغادر إلى واشنطن لعقد لقاءات بأعضاء الكونجرس
النائب احد سعيد

وفد برلمانى يغادر إلى واشنطن لعقد لقاءات بأعضاء الكونجرس

2017-06-10 08:50:12
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غادر إلى واشنطن وفد برلمانى برئاسة النائب أحمد سعيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعدد من النواب، منهم: جمال شيحة رئيس لجنة التعليم وأحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية، وسعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية، وبسنت فهمى عضو لجنة الشئون الاقتصادية، وطارق رضوان وكريم درويش وكيلا لجنة العلاقات الخارجية، وطارق الخولى أمين سر اللجنة وعماد جاد عضو اللجنة، وآمنة نصير وداليا يوسف وسوزى رفلة إلى واشنطن وذلك لعقد عدة لقاءات مع أعضاء الكونجرس الأمريكى.

ومن المقرر يعقد الوفد برلمانى مصرى، عدة لقاءات موسعة مع قيادات بالكونجرس الأمريكى، بشأن عدد كبير من القضايا ذات الاهتمام المشترك وفى مقدمتها ملف اعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، وذلك خلال زيارته العاصمة الأمريكية واشنطن، فى زيارة تمتد لسبعة أيام.

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