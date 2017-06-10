أعلنت شركة مارس لصناعة الشيكولاتة سحب كميات من بعض منتجاتها، مثل جالاكسي ومالتيزرز وتيزرز ومنسترلز من الأسواق “لاحتمال احتوائها على السلمونيلا”.

وحذرت الشركة من أن المنتجات المطروحة للبيع في المملكة المتحدة وأيرلندا “لا يجب تناولها”.

جاء قرار السحب بعدما أظهرت اختبارات احتمال وجود السلمونيلا في مكونات الشيكولاتة.

وقالت الشركة: “نعكف على العمل عن قرب مع هيئات سلامة الغذاء المعنية ومع عملائنا للتأكد من أن المنتجات المصابة لم تعد متاحة للبيع، وتعتقد مارس أن الآلاف من منتجات الشيكولاتة المحتمل إصابتها بالسلمونيلا بيعت بالفعل إلى الزبائن.

وتضم المنتجات المصابة أنواع “جالاكسي ميلك” عبوة 200 جرام، وأكياس “مينسترلز” 118 جراما و”مالتيزرز تيزرز” عبوة 35 جراما.

كما يشمل قرار السحب منتجات أخرى، من بينها “جالاكسي ميلك” متعددة القطع و”جالاكسي كاونترز” 78 جراما وأكياس جالاكسي 112 جراما المصنوعة قبل نفس الفترة.

وطلبت الشركة من بائعي التجزئة في مختلف أنحاء المملكة المتحدة وأيرلندا سحب المنتجات المصابة من الأرفف فورا.

وقالت سلسلة متاجر “تيسكو” البريطانية، لـ”بي بي سي”: إنها لن تبيع أي من المنتجات الواردة في قرار السحب الموجودة في مخازنها، بصرف النظر عن تاريخ الإنتاج، كإجراء مؤقت للمساعدة في تجنب إرباك الزبائن.

وصُنّعت منتجات الشيكولاتة المصابة بالسلمونيلا في مصنع الشركة بمدينة سلاو بمقاطعة باركشير غربي لندن.

وطالبت الشركة الزبائن الذين اشتروا الحلوى المصابة بالاتصال بمركز عملاء مارس لـ “إعادتها وتلقي ما دفعوه”.

وقالت وكالة معايير الأغذية البريطانية: إن قرار السحب “شمل عددا قليلا من المنتجات واتخذ على أساس احترازي”.