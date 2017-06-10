وجه رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي النائب طلال الميهوب كتابًا إلى وزير خارجية الحكومة المؤقتة محمد الدايري حول بعض المواطنين الليبيين الواردة أسماؤهم في البيان الخليجي المصري ضمن قائمة المصنفين كإرهابيين مدعومين من دولة قطر.

وقال رئيس اللجنة فى بيان: “نحيطكم علما بأن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بصدد عرض قائمة تضم بعض الأسماء والشخصيات الإرهابية المرتبطة بدولة قطر أو المقيمة بها”.

وأعلنت اللجنة عن قائمة أسماء اقترحت على الدايري مخاطبة وزراء خارجية الدول الأربع المصدرة للبيان وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين ومناقشة إمكانية إدراجها ضمن القائمة السابقة المعلنة عند أول تحديث لها.

وضمت القائمة عدد 75 اسمًا و9 كيانات التي ارفقتها بكتابها لوزارة خارجية الحكومة المؤقتة لاتخاذ إجراء حيالها مع وزراء خارجية الدول الأربعة، وهي كالتالي وفقًا لما جاء فى كتاب اللجنة بالأسماء والصفات:

‎1- محمد صوان / رئيس الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين.

‎2- سعد سلامة / مسئول المكتب السياسي لجماعة الإخوان ومرشح لسفارة ليبيا بالدوحة.

‎3- بشير الكبتي / المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين.

‎4- احمد السوقي / المراقب العام الحالي لجماعة الإخوان المسلمين.

5- ‎سليمان عبد القادر / المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين.

‎6- نزار كعوان / مسئول الدائرة السياسية بالذراع السياسي لجماعة الإخوان.

‎7- عبد الرزاق العرادي / ممول و قيادي في جماعة الإخوان المسلمين الليبية و مهندس عملية قسورة.

8- إسماعيل القريتلي / مسئول الجناح الإعلامي للجماعة و مسئول عن قناة الرائد و شبكة أجواء.

‎9- وليد اللافي / مسئول الجناح الإعلامي للجماعة المقاتلة و سرايا بنغازي/ مدير لقناة النبأ.

‎10- سليمان دوغة / مسئول إعلامي بجماعة الإخوان و مدير لقناة ليبيا الأحرار بالدوحة.

‎11- سهيل الصادق الغرياني / أبن المفتي السابق و مسئول قناة التناصح التابعة له.

‎12- أحمد خليفة / مسئول قناة الجزيرة الإرهابية في ليبيا.

‎13- سالم جابر / قيادي في دار الإفتاء المنحلة و منظر جهادي لسرايا الدفاع عن بنغازي ومحرض على الجهادية.

‎14- أسامة كعبار / قيادي بجماعة الإخوان المسلمين و مقيم بالدوحة.

‎15- أنور الفيتوري / قيادي بجماعة الإخوان المسلمين يتردد على الدوحة.

‎16- سالم الشيخي / داعية محرض على الجهاد منتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

‎17- ونيس المبروك / داعية إخواني مقرب من الصلابي و القرضاوي.

‎18- عوض البرعصي / ممول و قيادي سابق بجماعة الإخوان و له إقامة بالدوحة.

‎19- علي العيساوي / قيادي في جماعة الإخوان المسلمين و له دعم و علاقات واسعة في الدوحة.

20- محمد بعيو / أنصار الشريعة و له ابن قتل مع التنظيم في بنغازي ولديه إقامة في قطر.

‎21- حمزة ابوفارس / قيادي في دار الإفتاء منظر جهادي لسرايا الدفاع عن بنغازي محرض على الجهاد.

‎22- محمد ابوسدرة / منظر جهادي مرتبط بدولة قطر و داعم سياسي و مالي لتنظيم أنصار الشريعة.

‎23- عمر الكرامي/منسق مالي و حركي لجماعة الإخوان المسلمين في تركيا و قطر و الذراع الأيمن لعلي الصلابي.

‎24- خالد الشريف / المسئول العسكري للجماعة الليبية المقاتلة.

‎25- سامي الساعدي / المسئول الشرعي للجماعة المقاتلة.

‎26- عبدالوهاب قايد / منسق الجماعة المقاتلة في جنوب ليبيا.

‎27- أحمد الساعدي / مسئول عسكري للجماعة المقاتلة في المنطقة الغربية و له إقامة في قطر.

‎28- الطاهر ناصوف / ممول للجماعة المقاتلة و مدير سابق لجمعية سنابل المحظورة في بريطانيا.

‎29- عصام عميش / عضو بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين.

‎30- على ابوزعكوك / عضو بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين.

‎31- عبد الرحمن قاجة/ تاجر مضارب بالعملة والمسئول المالي لتمويل أنشطة دار الإفتاء المنحلة والمفتي المعزول.

32- خالد توفيق نصرات / قيادي بالجماعة المقاتلة في الزاوية و والد احد معتقلي تحقيقات هجوم مانشستر.

‎33- محمد الصاري / مسئول عسكري للجماعة الليبية المقاتلة في زليتن.

‎34- أحمد عبد الجليل الحسناوي / مسئول عسكري للجماعة المقاتلة بالجنوب الليبي.

‎35- عبد الرحمن الشيباني السويحلي/ أحد قادة عملية فجر ليبيا الإرهابية الممولة من دولة قطر.

36- ‎علاء ابوحفص / الجناح العسكري للجماعة المقاتلة.

37- ‎فوزي أبوكتف / منسق عسكري و مالي لجماعة الإخوان المسلمين مع دولة قطر.

‎38- عماد البناني/قيادي في جماعة الإخوان و مرتبط بقطر و بقيادات التنظيم الدولي

‎39- طارق يوسف المقريف / عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي و مسئول في مؤسسة صلتك التابعة للشيخة موزة بنت ناصر المسند.

‎40- احمد شوقي / ممول لجماعة الإخوان المسلمين من خلال عقود مؤسسة النفط لصالح القيادي في التنظيم الدولي يوسف ندا و نجله حازم.

‎41- جمعة العمامي / قيادي في جماعة الإخوان المسلمين و له منظمة ممولة من قطر و على علاقة بقيادات التنظيم الدولي حيث إقامته في سويسرا.

‎42- عبد الباسط غويلة / مسئول أوقاف طرابلس و مفتي للجماعات الجهادي.

‎43- حنان شلوف/عضو برلمان مستقيل و دعوية مناصرة لجماعة أنصار الشريعة ومحرضة على الإرهاب.

‎44- مصطفى الساقزلي / قيادي في جماعة الإخوان المسلمين و له ارتباطات وثيقة بدولة قطر.

‎45- مصطفى الشركسي / قيادي في سرايا الدفاع عن بنغازي.

‎46- الساعدي ابوخزيم النوفلي / قيادي بتنظيم القاعدة في ليبيا.

‎47- عطية الشاعري / مسئول ما يسمى مجلس مجاهدي درنة عضو تنظيم القاعدة.

‎48- الطاهر الغرابلي / مسئول عسكري للجماعة الليبية المقاتلة في مدينة صبراتة.

‎49- على الصفراني / قيادي بتنظيم داعش في ليبيا و عليه عقوبات من الخزانة الأمريكية.

‎50- عبد الهادي زرقون / قيادي بتنظيم داعش في ليبيا و عليه عقوبات من الخزانة الأمريكية.

‎51- محمود البرعصي / أمير تنظيم داعش في مدينة بنغازي.

‎52- محمد الدرسي ( النص ) / قيادي بتنظيم القاعدة في ليبيا و مطلوب للأردن.

‎53- رفعت حداقة / قيادي في جماعة الإخوان المسلمين الليبية.

‎54- على ادبيبة / ممول للكتائب المسلحة الموالية و التابعة لجماعة الإخوان المسلمين.

‎55- عبد الحميد الدبيبة / ممول للكتائب المسلحة الموالية و التابعة لجماعة الإخوان المسلمين.

‎56- أنور صوان / داعم عسكري لسرايا الدفاع عن بنغازي و مجلس الشورى.

‎57- محمد العرادي / ممول و قيادي في جماعة الإخوان المسلمين الليبية.

‎58- سليم العرادي / ممول و قيادي في جماعة الإخوان المسلمين الليبية.

‎59- حسن شاكة / مسئول عسكري بدرع الوسطى متعاون مع أنصار الشريعة في سرت (2012-2014 ).

‎60- محمد موسى/ مسئول عسكري بدرع الوسطى متعاون مع أنصار الشريعة في سرت (2012-2014).

‎61- عمر الحاسي / قائد ميداني و مسئول سياسي لسرايا الدفاع عن بنغازي.

‎62- علي السباعي / عضو برلمان مستقيل جهادي قطبي تكفيري و احد دعاة الجماعة المقاتلة.

‎63- شعبان هدية / من الجناح العسكري لتنظيم القاعدة.

‎64- زياد بلعم / المسئول السياسي لسرايا الدفاع عن بنغازي.

‎65- احمد التاجوري / المسئول العسكري لسرايا الدفاع عن بنغازى.

‎66- ياسر الجبالي / مسئول عسكري بسرايا الدفاع عن بنغازي.

‎67- فرج شكو / مسئول عسكري بسرايا الدفاع عن بنغازي.

‎68- طارق درمان / المسئول العسكري للجماعة المقاتلة بطرابلس.

‎69- صالح هدية الدعيكي / المسئول العسكري للجماعة المقاتلة و قيادي في سجن الهضبة ( سابقا ).

70- عبد الباسط عزوز / قيادي عسكري و مالي و عقل مدبر للجماعة المقاتلة

‎71- صلاح الدين بادي/ قائد عملية فجر ليبيا

‎72- بشير الفقيه / الزعيم الروحي لتنظيم القاعدة و الجماعة المقاتلة في ليبيا

‎73- التهامي ابوزيان / مسئول بالجماعة المقاتلة و مؤسس كتائب الفاروق

‎74- عبد المنعم الحسناوي / قيادي في تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي و مسئوله في جنوب ليبيا

‎75- أحمد سحيل الزوي / منسق مالي بين قطر و جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا و المعارضة التشادية

ثانيا / التنظيمات والكيانات السياسية و الاقتصادية و الإعلامية الداعمة و المحرضة على الإرهاب والمرتبطة بدولة قطر

1- مجالس شورى ثوار ( بنغازي – درنة – سرت – اجدابيا )

2- شركة الأجنحة للطيران ( لعبد الحكيم بلحاج)

3- شركة الثقة للتأمين ( علي الصلابي )

4- قنوات ( النبأ – التناصح ) .. لعبد الحكيم بلحاج – سهيل الصادق الغرياني

5- مؤسسة قدوتي للأعمال الخيرية

6- مؤسسة قمم الأندلس للأعمال الخيرية

7- لواء الصمود

8- غرفة عمليات ثوار ليبيا

9- قوات درع ليبيا