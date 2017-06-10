طالبت الشيخة نوف بنت أحمد آل ثانى، أمين عام ائتلاف المعارضة القطرية، المجتمع الدولى المتمثل فى الأمم المتحدة بشكل عام، عزل تميم بن حمد حاكم دولة قطر نظراً لما آلت إليه الامور من تردى.

ونشرت الشيخة نوف آل ثانى بيان عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، موقعا من عدد من قيادات الجيش القطرى يطالبون تدخل المجتمع الدولى المتمثل فى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لعزل تميم ومحاكمته على جرائمه فى دعم الإرهاب.

كما نشرت وثيقة آخرى قائلة “نظرًا لما آلت إليه الأمور في قطر وتحديدًا بعد تعيين الجنرال التركي طيب أورال أوغلو، في منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة القطرية بالإنابة، وهو منصب لا يمنح إلا لمن (تولى منصب) ولي العهد نظرًا لحيويته حيث إنه أعلى من منصب وزير الدولة لشئون الدفاع ورئيس الأركان ونحن إذا أقسمنا على عدم خيانة الوطن و(نظرا لـ)ما تم مؤخرًا من تمكين الجيش التركي والحرس الثوري الإيراني من تغلغل يعد خيانة عظمى يتعين محاسبة مرتكبها، وعليه نعلن نحن الموقعون أدناه انشقاقنا عن الجيش حتى يعود الحق لصاحبه الأمين “الشعب” الأبى”.

وشاركها فى التوقيع على الوثائق 10 قيادات كبرى داخل الجيش، يأتى على رأسهم اللواء ناصر بن سعد آل ثانى وزير الدفاع القطرى السابق.