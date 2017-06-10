15 رمضان ومجزرة ضد المسلمين

في مثل هذا اليوم 15 رمضان على مدار التاريخ وقعت عدة أحداث تاريخية منها مولد الحسن بن علي بن أبي طالب عام 3 هجرية، وتولي محمد بن أبي بكر على مصر عام 37 هجرية، ووفاة ...