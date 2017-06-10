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اليوم.. استئناف محاكمة "أبو صهيب" المتهم بالانضمام لـ"داعش"
محاكمة ـ محكمة‎

اليوم.. استئناف محاكمة "أبو صهيب" المتهم بالانضمام لـ"داعش"

2017-06-10 08:07:04
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تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، محاكمة شريف الششتاوى أبو رية الشهير بـ”أبو صهيب” المتهم بالانضمام لتنظيم “داعش” الإرهابى فى القضية رقم 409 حصر أمن الدولة العليا لسنة 2015.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين محمد محمد النجدى وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس ومحمد سليمان.

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