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"جنايات القاهرة" تنظر أولى جلسات إعادة محاكمة صفوت الشريف ونجليه
صفوت الشريف‎

في الكسب غير المشروع

"جنايات القاهرة" تنظر أولى جلسات إعادة محاكمة صفوت الشريف ونجليه

2017-06-10 07:51:19
أش أ

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، أولى جلسات إعادة محاكمة صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق، ونجله أشرف، فى قضية استغلال النفوذ وتضخم الثروة بطريق الكسب غير المشروع.
وقررت محكمة النقض، قبول الطعن المقدم من صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق ونجليه، على حكم محكمة الجنايات الصادر بمعاقبة صفوت ونجله إيهاب بالسجن لمدة 5 سنوات، ونجله أشرف “هارب” لمدة 10 سنوات وردّ مبلغ 209 ملايين و708 آلاف جنيه، وتغريمهم مبلغًا مماثلًا لاتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ فى تحقيق ثروات طائلة بطرق غير مشروعة، وإعادة المحاكمة.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال صفوت الشريف ونجليه إيهاب وأشرف إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع قدره 300 مليون جنيه، وطالبهم الجهاز بردِّ 600 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب غير المشروع المتهمين بتحقيقه وغرامة مساوية له، مع سرعة ضبط المتهم الهارب أشرف صفوت الشريف، وحبسه احتياطيًّا على ذمة القضية، وفقًا للأمر الصادر بهذا الشأن للشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”.

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