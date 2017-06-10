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اليوم.. محاكمة 5 متهمين في "رشوة إيجوث"
رشوة

اليوم.. محاكمة 5 متهمين في "رشوة إيجوث"

2017-06-10 07:49:37
أش أ

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، اليوم السبت، سماع أقوال الشهود في محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة بـ “رشوة إيجوث”.
كانت نيابة أمن الدولة العليا أسندت إلى المتهم الأول، أنه بصفته موظفا عموميا “العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق” إيجوث” طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ لنفسه المبالغ المالية موضوع الاتهام، من المتهمين الثلاثة مقدمي الرشاوى، كما أسندت النيابة إلى المتهمين الثلاثة مقدمي الرشاوى، أنهم قدموا رشوة لموظف عمومي، لأداء عمل من أعمال وظيفته.
في حين أسندت إلى المتهم الأخير أنه توسط في تقديم رشوة لموظف عمومي، وتبين من التحقيقات أن المتهم الأول (ممدوح رطب) طلب رشاوى مالية في 3 وقائع مختلفة، قيمتها الإجمالية نحو 5 ملايين جنيه.

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