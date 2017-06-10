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"حماس" ترفض طلباً بالكشف عن مصير إسرائيليين مفقودين
شعار حركة حماس

"حماس" ترفض طلباً بالكشف عن مصير إسرائيليين مفقودين

2017-06-10 08:10:29
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رفضت حركة المقاومة الإسلامية “حماس “ الجمعة، دعوة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لها، بالكشف عن مصير إسرائيليين مفقودين في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع في بيان عبر البريد الالكتروني، إن ملف الجنود الإسرائيليين الأسرى من اختصاص المقاومة وكتائب القسام، وهي من تقرر فيه فقط.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد حثت حركة حماس الجمعة، على الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني تجاه الإسرائيليين الذين فقدوا في غزة في الفترة الممتدة بين يوليو/تموز 2014 و 2016 ولا يزال مصيرهم غير معروف .

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إنه بصرف النظر عن وضع الأشخاص المفقودين بوجه عام سواء أكانوا جنوداً لقوا حتفهم أم أسروا في أثناء القتال، أم مدنيين محتجزين لدى طرف معاد فهؤلاء جميعاً مشمولون بالحماية التي يكفلها القانون الإنساني، ويجب الاهتمام بهم وعائلاتهم بموجب القانون.

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