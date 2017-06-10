"الأرصاد" : طقس معتدل على أنحاء الجمهورية.. والعظمى بالقاهرة 352017-06-10 07:48:08
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يمتد اليوم السبت، انخفاض درجات الحرارة إلى شمال الصعيد ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد ، وإن ظل شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.
وتظهر السحب المنحفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فإنه معتدل مع ارتفاع الموج ما بين متر ونصف المتر إلى مترين، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب مع ارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 23 35
الإسكندرية 23 29
مطروح 21 27
بورسعيد 24 28
دمياط 24 28
بلطيم 23 28
الإسماعيلية 23 36
السويس 24 36
العريش 18 32
نخل 16 32
طابا 20 33
الطور 24 32
مرسى علم 26 37
الغردقة 27 38
شرم الشيخ 28 36
رفح 17 31
كاترين 15 30
سيوة 22 34
المنيا 24 35
الفيوم 24 35
رأس سدر 25 34
أبوسمبل 26 42
وسط الدلتا 23 34
أسيوط 26 37
سوهاج 26 37
الأقصر 26 42
أسوان 28 43
شلاتين 26 40
حلايب 27 36
الوادي الجديد 26 40
قنا 27 41
نويبع 26 34
السلوم 19 29
أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 31 47
المدينة 30 46
الرياض 26 43
المنامة 31 37
أبوظبى 29 40
الدوحة 30 41
الكويت 32 47
دمشق 13 36
بيروت 22 28
عمان 16 32
القدس 16 29
غزة 21 28
بغداد 26 46
مسقط 32 37
صنعاء 13 31
الخرطوم 31 44
طرابلس 21 31
تونس 18 30
الجزائر 19 25
الرباط 19 29
نواكشوط 23 34
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة 11 23
اسطنبول 16 21
إسلام اباد 23 35
نيودلهى 28 39
جاكرتا 24 33
بكين 18 34
كوالالمبور 24 33
طوكيو 17 27
أثينا 18 27
روما 16 31
باريس 14 25
مدريد 20 34
برلين 12 26
لندن 15 22
مونتريال 14 25
موسكو 10 17
نيويورك 15 25
واشنطن 16 26
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