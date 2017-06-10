مصادر: برلمانيون يتلقون تهديدات لحثهم على رفض مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية2017-06-10 07:39:12
أكدت مصادر برلمانية رفيعة المستوى أن أعضاء بمجلس النواب تلقوا تهديدات لحثهم على رفض مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، والتي ينتظر أن تبدأ عملية مناقشتها اعتبارا من الأحد، أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
وأشارت المصادر - في تصريحات لها مساء الجمعة - إلى أن مثل هذه الممارسات غير المسئولة لن تثني مجلس النواب عن مناقشة القضايا والاتفاقيات وسائر مشروعات القوانين في ضوء ما كفله لهم الدستور من مهام تشريعية، مستنكرة ممارسات بعض النواب وغيرهم بمحاولة احتكار الوطنية وترهيب من يخالفهم الرأي على نحو يخالف مباديء العمل البرلماني والسياسي المتعارف عليها.
وذكرت المصادر أن مثل هذه الممارسات غير المسئولة ستزيد أعضاء مجلس النواب إصرارا على أن يقولوا كلمة الحق ويراعوا كعهد شعبهم بهم دوما المصالح القومية العليا للبلاد.
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