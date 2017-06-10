فجر منتخب مدغشقر مفاجأة وفاز على مستضيفه المنتخب السوداني (3-1) فى بداية مشواره في التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا 2019 الجمعة، ضمن منافسات المجموعة الأولى من التصفيات.

وأنهى منتخب مدغشقر، الشوط الأول وهو متقدم بهدف نظيف سجله فانيفا ايما في الدقيقة 15.. وفي الشوط الثاني، أضاف سارفاي فومبولا الهدف الثاني لمدغشقر في الدقيقة 62.. ثم قلص نزار حامد الفارق بإحرازه هدفا للمنتخب السوداني في الدقيقة 73، قبل أن يعود فاينفا ايما ويسجل الهدف الثاني له والثالث لمدغشقر في الدقيقة 83.

وبهذا الفوز حصد منتخب مدغشقر أول 3 نقاط له في التصفيات، فيما ظل المنتخب السوداني بلا نقاط.

وتقام غدا /الأحد/، المباراة الثانية في المجموعة حيث يستضيف المنتخب السنغالي نظيره منتخب غينيا الاستوائية.