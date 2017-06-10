وصلت بعثة المنتخب المصري لكرة القدم إلى مقر الإقامة بأحد فنادق تونس العاصمة، وسط تعزيزات أمنية مشددة.

وقد لاقي المنتخب منذ لحظة وصوله ترحيبا شديدا من الشعب التونسي والمسئولين التونسيين الذين كانوا في استقبالهم بالمطار، حيث استقبل المنتخب السفير نبيل حبشي سفير مصر بتونس وأعضاء الجالية المصرية.

وكان أعضاء الفريق قد وصلوا إلى تونس على متن طائرة خاصة بمطار تونس قرطاج، استعدادا لمباراة تونس المقرر لها غدا /الأحد/ في إطار الجولة الأولي للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠١٩ بالكاميرون على أرض ملعب رادس.

ويتشكل المنتخب المصري - الذي اختاره المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، من: عصام الحضرى (وادى دجلة) وأحمد فتحى (الأهلى) وشريف إكرامى (الأهلى) وعبد الله السعيد (الأهلي) وحسام عاشور (الأهلى)، وأحمد حجازى (الأهلى) وأحمد الشناوى (الزمالك) وسعد سمير (الأهلى)، ورامى ربيعة (الأهلي) وطارق حامد (الزمالك) ومحمود عبد المنعم “كهربا” (الزمالك) وعمرو جمال (الأهلى) وعلى جبر (الزمالك)، ومصطفى فتحى (الزمالك) وأحمد الشيخ (مصر المقاصة ) وأحمد المحمدى (هال سيتى الإنجليزى) ومحمد عبد الشافى (أهلى جدة السعودى)، ومحمد الننى (أرسنال الإنجليزى) ومحمد صلاح (روما الإيطالى) وعمر جابر (بازل السويسرى)، وكريم حافظ (لانس الفرنسى) ورمضان صبحى (ستوك سيتى الإنجليزى)، وعمرو وردة (باوك اليونانى).