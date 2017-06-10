يبدأ وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم السبت زيارة إلى العاصمة الروسية موسكو، يلتقي خلالها نظيره الروسي سيرجي لافروف لإجراء مباحثات حول الأزمة الحالية بين قطر والدول العربية، بجانب بحث العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأعلنت السفارة الروسية في الدوحة، الخميس، أن وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، سيلتقي نظيره الروسي في موسكو السبت.

وأشارت السفارة إلى أنه سيجري خلال اللقاء بحث المستجدات على الساحة الدولية، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، حسب موقع “RT” الروسي.

وكان مصدر في وزارة الخارجية الروسية كشف في وقت سابق، أن وزير الخارجية القطري سيزور موسكو هذا الأسبوع، وأن المحادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ستتناول “مسائل دولية حادة”.

وكان بوتين أجرى الثلاثاء، مكالمةً هاتفيةً مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وبحث الزعيمان سبل تسوية الخلافات بين الدوحة والدول العربية التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.