أعلنت الخارجية التركية الجمعة أن وزير خارجية مملكة البحرين، حليفة السعودية، الشيخ خالد بن حمد آل خليفة سيزور غداً السبت تركيا، حليفة قطر، في خضم أأزمة دبلوماسية في الخليج.

وجاء في بيان للوزارة ان الوزير البحريني سيتباحث مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو وأيضا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتشهد دول الخليج العربية منذ الاثنين ازمة دبلوماسية حادة اندلعت إثر قطع السعودية والامارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.

واغلقت دول الخليج الثلاث حدودها البرية والبحرية مع قطر وفرضت عليها أيضا تضييقات شديدة في مجال الطيران.

وتقيم قطر علاقات مميزة مع تركيا.

وبدون ان تنتقد السعودية انبرت تركيا للدفاع عن قطر. ووصف أردوغان العقوبات التي فرضت على قطر بانها “ليست جيدة”.

كما صادق البرلمان التركي هذا الأسبوع على نشر قوات تركية في قاعدة تركية في قطر.