أهم الأخبار المتوقعة ليوم السبت2017-06-10 07:21:33
القاهرة..تصدر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، حكمها في قضية اغتيال نائب عموم مصر المستشار الراحل هشام بركات، وهي القضية التي تضم 67 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وتشمل وقائع الاتهام فيها التخابر مع حركة حماس الفلسطينية بهدف القيام بأعمال إرهابية داخل البلاد.
القاهرة.. يلتقي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة مع رئيس هيئة الأوقاف ورؤساء مديريات الهيئة والمديرين بمختلف محافظات الجمهورية، لاستعراض ما توصلت إليه الهيئة بشأن استرداد أراضيها والتي كانت معرضة للاعتداء والاستيلاء عليها ببعض المحافظات وإعلان حصر شامل لتلك الأراضي وما تم بشأنها وخطة الهيئة للاستفادة بها في مشروعاتها التنموية والخيرية.
موسكو.. يصل وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى العاصمة الروسية موسكو، فى زيارة يلتقي خلالها نظيره الروسي سيرجي لافروف لإجراء مباحثات حول الأزمة الحالية بين قطر والدول العربية، بجانب بحث العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات القاهرة، محاكمة المتهمين في قضية “الرشوة الكبرى” التي تضم مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، و3 متهمين آخرين، والمتضمنة اتهام “اللبان” بتقاضيه عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرا في محررات رسمية.
القاهرة.. تنظر محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات إعادة محاكمة وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف، ونجله أشرف، في قضية استغلال النفوذ وتضخم الثروة بطريق الكسب غير المشروع.
القاهرة..تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث) و4 متهمين آخرين بطلب وتقديم رشاوى مالية والتوسط فيها.
القاهرة..توقع الهيئة القومية للأنفاق مع شركة (تاليس) الفرنسية، عقد ماكينات وبوابات تذاكر المرحلتين الثالثة والرابعة (ب) للخط الثالث لمترو الأنفاق، بحضور وزير النقل الدكتور هشام عرفات، وذلك بمقر الوزارة بمدينة نصر.
-
"اتحاد الإمارات" يطلب تغيير طاقم تحكيم قطرى لمواجهة تايلاند
طلب الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، فى خطاب أرسله إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تغيير طاقم التحكيم القطري الذي سيدير مباراة المنتخب الإماراتي أمام تايلاند ...Fri, 09 Jun 2017 22:40:02 GMT
-
نادال يتأهل لنهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس
تأهل النجم الأسباني رافاييل نادال الملقب باسم “ملك الملاعب الرملية” لنهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس) إثر تغلبه على النمساوي دومينيك ثيم 6/ 3 و6 / 4 و6 / ...Fri, 09 Jun 2017 21:50:56 GMT
-
الفلبين تطلب من "فيس بوك" إغلاق حسابات "متطرفة"
طلب الجيش الفلبيني من إدارة موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) اليوم /الجمعة/ إغلاق عشرات الحسابات التي يستخدمها متشددون شنوا هجوما على مدينة في جنوب الأرخبيل، ...Fri, 09 Jun 2017 20:55:03 GMT
-
طريقة موفرة لإعداد كبد الدجاج
يُسخن الماء على نار متوسطة، ويُترك حتى يبدأ في الغليان، يُضاف البصل والسكر مع التقليب. - تُخفف الحرارة ويُطهى البصل على نار هادئة لحوالي 15 دقيقة أو حتى تمام نُضج ...Sat, 10 Jun 2017 03:26:12 GMT
-
6 أسرار جديدة يبوح بها العرقسوس
اعتاد كثيرون على تناول العرقسوس كمشروب رمضاني لذيذ، لكن معظم الناس لا يعرفون أنه يتميز بفوائد مذهلة ستجعل من يعرفها لا يستغنى عنه كمشروب أساسي طوال العام. فجذور ...Sat, 10 Jun 2017 03:30:52 GMT
-
"الكتاب العراقيين" يرشح مظفر النواب لجائزة "نوبل"
تم ترشيج الشاعر العراقي الشهير، مظفر النواب، لنيل جائزة نوبل في الأدب، بعد تصويت غالبية أعضاء اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين. وأفاد المتحدث الرسمي لاتحاد الأدباء ...Sat, 10 Jun 2017 02:42:27 GMT
-
اكتشاف مقبرة أثرية بالإسكندرية تعود للعصر الهيلنستي
أعلنت وزارة الآثار المصرية يوم الخميس الكشف عن مقبرة تعود للعصر الهيلنستي بمنطقة الشاطبي في مدينة الإسكندرية، وذلك أثناء أعمال الحفائر التي تجريها بعثة أثرية ...Sat, 10 Jun 2017 02:42:27 GMT
-
قريباً..موسوعة "زاهي حواس يكتب تاريخ مصر القديم"
بحث الدكتور حسين الشافعي رئيس المؤسسة المصرية للثقافة والعلوم ورئيس تحرير أنباء روسيا (الطبعة العربية) مع عالم الآثار الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق آليات ...Sat, 10 Jun 2017 03:10:55 GMT
-
"فيصل للكتاب" ينتصر للإذاعة في "عبر الأثير"
في اطار فعاليات معرض فيصل السادس للكتاب، في الفترة من ٤ إلي ١٣ يونيو، التقي جمهور المعرض ندوة بعنوان “عبر الأثير” بكل من الكاتب والإذاعي محمد الجراح وكبير مذيعي ...Sat, 10 Jun 2017 02:56:14 GMT