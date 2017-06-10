15 رمضان ومجزرة ضد المسلمين2017-06-10 05:30:44
في مثل هذا اليوم 15 رمضان على مدار التاريخ وقعت عدة أحداث تاريخية منها مولد الحسن بن علي بن أبي طالب عام 3 هجرية، وتولي محمد بن أبي بكر على مصر عام 37 هجرية، ووفاة أبوبكر الخوارزمي عام 383 هجرية، ومولد إيليا أبو ماضي عام 1306 هجرية، ووقوع مجزرة الحرم الإبراهيمي عام 1414 هجرية.
يقول وسيم عفيفي رئيس تحرير موقع تراثيات حسب “العربية”، إنه في مثل هذا اليوم الخامس عشر من رمضان عام 3 هجرية ولد الحسن بن علي رضى الله عنهما، وكنيته أبو محمد، وأمه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسب “العربية”.
كان رضي الله عنه أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم من رأسه إلى سرته، والحسين رضي الله عنه أشبه به عليه الصلاة والسلام من سرته إلى قدمه، وهو أكبر من الحسين بسنة واحدة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه فعن عدي بن ثابت، قال سمعت البراء يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعاً الحسن على عاتقه فقال: من أحبني فليحبه.
الخوارزمي
في مثل هذا اليوم أيضاً عام 37 هجرية، تولى محمد بن أَبي بكر الصِّديق ولاية مصر، وفي عام 383 هجرية توفي أبو بكر محمّد بن العبّاس الخوارزمي، ويقال له “الطبرخزي” لأنّ أباه كان من خوارزم، و كانت أمّه من طبرستان.
تميز أبوبكر الخوارزميّ كونه كان أديباً وشاعراً، فقد كان إماماً في اللغة عالماً بأشعار العرب عارفاً بأنسابها وأخبارها كثير الحفظ للأشعار، أما شعره القليل الذي سلم من الضياع فهو أقرب إلى شعر الكتّاب منه إلى شعر الشعراء المطبوعين، وكان حسن المعاني قويّ السبك صافي الأسلوب، في مثل هذا اليوم أيضاً توفي الشاعر اللبناني إيليا ابو ماضي، ولد إيليا ضاهر أبو ماضي في 23 نوفمبر 1889 بلبنان، وهو شاعر معاصر من شعراء المهجر بالولايات المتحدة الأمريكية، ويعد الثالث في شهرته كواحد من شعراء المهجر بعد جبران ونعيمة.
يزخر شعر أبي ماضي بالتفاؤل والإقبال على الحياة بإسباغ الجمال على البشر والطبيعة، ويستثنى من ذلك درته الشهيرة الطلاسم؛ وكمعظم المهاجرين اتصف بالجرأة في التعامل مع اللغة ومع القالب العمودي الموروث.
عندما اشتد به الفقر في لبنان رحل إلى مصر عام 1902 بهدف التجارة مع عمه الذي كان يمتهن تجارة التبغ، وهناك التقى بأنطون الجميل الذي كان قد أنشأ مع أمين تقي الدين مجلة الزهور فأعجب بذكائه وعصاميته إعجاباً شديداً ودعاه إلى الكتابة بالمجلة فنشر أولى قصائده بالمجلة، ثم توالى نشر أعماله إلى أن جمع بواكير شعره في ديوان أطلق عليه تذكار الماضي وصدر في عام 1911 وكان أبو ماضي يبلغ من العمر 22 عاماً، توفي بنوبة قلبية أسكتت قلبه المرهف بالشعر في نوفمبر 1957.
مجزرة الحرم الإبراهيمي
في مثل هذا اليوم أيضاً وقعت مجزرة الحرم الإبراهيمي، حيث قام الإرهابي اليهودي باروخ جولدشتين باختيار أفضل مكان وزمان يوقع فيه أكبر عدد من الضحايا من الفلسطينيين وذلك في شهر رمضان في بيت من بيوت الله.
اتفق باروخ جولدشتين مع بعض جنود الاحتلال على أن يمدوه بالسلاح اللازم في تنفيذ تلك المجزرة، مع توفير الحماية له من الخلف، وبالفعل في صلاة الفجر يوم الجمعة 15 رمضان سنة 1414هـجرية الموافق 25 فبراير عام 1994 دخل باروخ المسجد الإبراهيمي والناس سجود لربهم وقام بإطلاق النيران عليهم ليسقط منهم الكثير من الشهداء والمصابين.
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