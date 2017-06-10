6 أسرار جديدة يبوح بها العرقسوس2017-06-10 05:27:49
اعتاد كثيرون على تناول العرقسوس كمشروب رمضاني لذيذ، لكن معظم الناس لا يعرفون أنه يتميز بفوائد مذهلة ستجعل من يعرفها لا يستغنى عنه كمشروب أساسي طوال العام.
فجذور العرقسوس تحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الهامة للجسم، فهو مصدر لفيتامينات B1، B2، B3، وB5، كما أنه يمد الجسم بالمعادن اللازمة كالفسفور، الكالسيوم، الحديد والبوتاسيوم، فضلاً عن احتوائه على مواد مضادة للأكسدة تحافظ على الصحة وتعمل على الحماية من الأمراض الخطيرة، وفيما يلي 6 فوائد لنبات العرقسوس، حسب “العربية”، عن موقع” كير2” المعني بالصحة:
1- علاج الإجهاد
يساعد العرقسوس في منع حدوث خلل في الغدة الكظرية المسؤولة عن إنتاج الهرمونات التي تسيطر على الإجهاد، كما أنه يشجع على إفراز الأدرينالين وبالتالي خفض مستويات التوتر والقلق.
2- تعزيز المناعة
يساعد العرقسوس في تحسين صحة الجهاز المناعي، حيث يعمل علي رفع مستوي عنصر الانترفيرون المضاد للفيروسات، كما يحفز عمل الخلايا المناعية ويحقق التوازن المطلوب للجسم، ما يجعله علاجاً فعالاً لاضطرابات المناعة الذاتية، بما في ذلك التهاب المفاصل الروماتويدي، مرض الذئبة الحمراء الجلدي.
3- مضاد للالتهاب
أثبتت دراسة حديثة القدرة الفائقة للعرقسوس كمضاد للالتهاب مقارنة بالعديد من الأعشاب الأخرى والأدوية المضادة للالتهاب والتي تحتوي على مادة الإيبوبروفين مثل الـ (أدفيل أو موترين).
4- مكافحة السرطان
خلصت العديد من الأبحاث إلى ان العرقسوس يحتوي على خصائص مضادة للسرطان، خاصة سرطان الثدي، والجهاز الهضمي عن طريق منع تكون الخلايا السرطانية بالجسم، كما ثبت قدرته الفائقة في مكافحة سرطان الكبد.
5- الوقاية من تسوس الأسنان
تحتوي جذور العرقسوس على اثنين من المركبات التي تعمل على الوقاية من تسوس الأسنان، والتهابات اللثة.
6- المحافظة على صحة الجهاز الهضمي
تقلل جذور العرقسوس من التهابات الأمعاء، كما تحافظ على سلامة الجهاز الهضمي وانتظام عملية الإخراج، فضلاً عن دورها في حماية وعلاج الأغشية المخاطية المتضررة في الأمعاء، حسب ما أكدته مئات الدراسات.
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