 Moheet on google
السبت 10 يونيو 2017 06:13 صباحاً
روابط سريعة
هذا الطعام يعالج بطء النمو لدى طفلك .. تعرف عليه
امومة، طفولة، طفل، أم، رضيع، ولادة، حمل، حامل، مولود،

هذا الطعام يعالج بطء النمو لدى طفلك .. تعرف عليه

2017-06-10 05:25:00

تكشف بعض الدراسات عن فوائد عديدة لأطعمة “مهملة” بعض الشيء، كما هو الحال مع البيض، الذي أظهرت دراسة حديثة فوائده العديدة لاسيما لنمو الأطفال.

وفقاً للدراسة التي أجريت في الإكوادور، فإن البيض لا يدعم نمو الصغار فحسب، بل إنه يمكنه علاج خلل النمو، الناتج عن سوء التغذية عند الأطفال، وحسب “DW”، رصدت الدراسة التي نشرتها مجلة “Pediatrics” العلمية المتخصصة، فوائد جمة تحت قشرة البيضة، التي تحتوي على مادة “الكولين” التي ربط العلماء بينها وبين النمو في تجارب سابقة على الحيوانات، بالإضافة إلى مجموعة من الفيتامينات والبروتينات الحيوانية المهمة لبناء العضلات.

ولرصد تأثير البيض على النمو، استعان الباحثون بمجموعة من الأطفال ممن يعانون من تأخر في النمو، وهي مشكلة منتشرة في بعض مناطق الإكوادور نتيجة سوء التغذية، وتم تقسيم الأطفال الذين تراوحت أعمارهم بين ستة وثمانية أشهر، إلى مجموعتين، حصلت المجموعة الأولى على بيضة يوميا بجانب التغذية العادية، أما الثانية من الأطفال فحصلت على التغذية اليومية التقليدية دون البيض الإضافي.

بعد ستة أشهر من المتابعة الأسبوعية للأطفال، تراجعت نسبة الذين يعانون من بطء النمو، بنسبة 43 % في المجموعة الأولى التي حصلت على البيض بشكل يومي. أما المجموعة الثانية من الأطفال فزادت فيها نسبة بطء النمو، ومن جانبه، أوصى بيرتهولد كولتسكو، المتخصص في علوم التغذية بميونيخ، بالبدء بإطعام الأطفال البيض ما بين الشهرين الخامس والسابع، تجنباً لبعض أنواع الحساسية التي يسببها البيض والتي تزيد كلما تأخر تعرف الجسم عليه.

ويجب التنويه هنا على أن ما ينطبق على دول يعاني فيها الأطفال من سوء التغذية، لا ينطبق بالضرورة على باقي الدول، لذا لا يجب الاقتداء بالدراسة وإطعام الأطفال البيض يومياً إذا كان لا يعاني من تأخر في النمو، ويقول الخبراء إن الطفل الذي يحصل على تغذية متوازنة لا يحتاج لأكثر من بيضتين إلى ثلاثة فقط في الأسبوع.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3