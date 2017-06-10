تكشف بعض الدراسات عن فوائد عديدة لأطعمة “مهملة” بعض الشيء، كما هو الحال مع البيض، الذي أظهرت دراسة حديثة فوائده العديدة لاسيما لنمو الأطفال.

وفقاً للدراسة التي أجريت في الإكوادور، فإن البيض لا يدعم نمو الصغار فحسب، بل إنه يمكنه علاج خلل النمو، الناتج عن سوء التغذية عند الأطفال، وحسب “DW”، رصدت الدراسة التي نشرتها مجلة “Pediatrics” العلمية المتخصصة، فوائد جمة تحت قشرة البيضة، التي تحتوي على مادة “الكولين” التي ربط العلماء بينها وبين النمو في تجارب سابقة على الحيوانات، بالإضافة إلى مجموعة من الفيتامينات والبروتينات الحيوانية المهمة لبناء العضلات.

ولرصد تأثير البيض على النمو، استعان الباحثون بمجموعة من الأطفال ممن يعانون من تأخر في النمو، وهي مشكلة منتشرة في بعض مناطق الإكوادور نتيجة سوء التغذية، وتم تقسيم الأطفال الذين تراوحت أعمارهم بين ستة وثمانية أشهر، إلى مجموعتين، حصلت المجموعة الأولى على بيضة يوميا بجانب التغذية العادية، أما الثانية من الأطفال فحصلت على التغذية اليومية التقليدية دون البيض الإضافي.

بعد ستة أشهر من المتابعة الأسبوعية للأطفال، تراجعت نسبة الذين يعانون من بطء النمو، بنسبة 43 % في المجموعة الأولى التي حصلت على البيض بشكل يومي. أما المجموعة الثانية من الأطفال فزادت فيها نسبة بطء النمو، ومن جانبه، أوصى بيرتهولد كولتسكو، المتخصص في علوم التغذية بميونيخ، بالبدء بإطعام الأطفال البيض ما بين الشهرين الخامس والسابع، تجنباً لبعض أنواع الحساسية التي يسببها البيض والتي تزيد كلما تأخر تعرف الجسم عليه.

ويجب التنويه هنا على أن ما ينطبق على دول يعاني فيها الأطفال من سوء التغذية، لا ينطبق بالضرورة على باقي الدول، لذا لا يجب الاقتداء بالدراسة وإطعام الأطفال البيض يومياً إذا كان لا يعاني من تأخر في النمو، ويقول الخبراء إن الطفل الذي يحصل على تغذية متوازنة لا يحتاج لأكثر من بيضتين إلى ثلاثة فقط في الأسبوع.