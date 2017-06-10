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هكذا تواجه نسيان شرب الماء
الماء، كوب، شرب الماء

هكذا تواجه نسيان شرب الماء

2017-06-10 05:22:27

يمضي كثير من الباحثين عن الرشاقة وقتهم في التعرف على أحدث الحميات الغذائية، دون الالتفات إلى أن شرب الماء هو أولى طرق تجنب زيادة الوزن، فكمية وتوقيت شرب الماء تلعب دوراً حاسماً في تأثيره على عملية الأيض والشعور بالشبع.

أداء أعضاء الجسم لوظائفها بشكل سليم والاحتفاظ بمظهر صحي للبشرة والشعر، يتطلب شرب كمية من الماء يومياً، ولا تقتصر فوائد الماء على الصحة الداخلية والخارجية للجسم فحسب، بل إن الدراسات الحديثة تشير إلى أن شرب الماء يساعد على التخلص من السمنة أيضاً، حسب “DW”.

هكذا تواجه نسيان شرب الماء
يواجه الكثيرون مشكلة نسيان شرب الماء خلال اليوم لاسيما مع ضغوط العمل أو مع تراكم الواجبات المنزلية وغيرها.
هناك بعض النصائح كشفها موقع “بيلد دير فراو” يمكنها أن تساعدك في الحصول على الكمية الكافية من الماء يومياً، وهي:
- اجعل من تناول الماء قبل وبعد الطعام روتينا دائماً.
- اختر الأكواب الكبيرة وتأكد من شرب الكوب كاملاً في كل مرة.
- ضع في بداية اليوم أكواب الماء في أماكن متفرقة من المنزل، وتأكد من الانتهاء من شربها جميعاً بنهاية اليوم.
- لا تنتظر أن تشعر بالعطش حتى تشرب، لأن هذا يعني أن عملية الأيض باتت بطيئة بالفعل، لذا اشرب دائماً ولا تصل لمرحلة العطش.

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