إليكم طريقة عمل كبد دجاج باتيه:

المقادير:

3 كوب ماء

2 كوب بصل صغير

2 ملعقة كبيرة سكر

1/2 كيلو كبدة دجاج

1/4 كوب زبدة

بصلة متوسطة مفروم

نصف ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

3/4 كوب كريمة لباني

بيض مسلوق مفصول البياض عن الصفار ومفروم ناعم

ملح وفلفل

شرائح توست للتقديم

ليمون مخلل مفروم للتزيين

الطريقة:

- يُسخن الماء على نار متوسطة، ويُترك حتى يبدأ في الغليان، يُضاف البصل والسكر مع التقليب.

- تُخفف الحرارة ويُطهى البصل على نار هادئة لحوالي 15 دقيقة أو حتى تمام نُضج البصل، ثم يُصفى تُشطف الكبدة، وتُنظف بنزع الغشاء والعروق البيضاء.

- تُسخن الزبدة على نار متوسطة، يُضاف البصل مع التقليب لحوالي 4 دقائق حتى يتحول لونه إلى ذهبي وتُضاف الكبدة مع التقليب لحوالي 10 دقائق أو حتى النُضج، يُتبل الخليط بالملح والفلفل والقرفة مع التقليب حتى تتجانس المكونات.

- يُرفع الخليط بعيداً عن النار، ويُترك ليبرد تماماً.

- يوضع البصل المُصفى مع خليط الكبدة والكريمة في محضر الطعام، ويُفرم حتى نحصل على خليط متجانس وناعم.

- يُبطن قالب مستطيل بورق بلاستيك شفاف، يُصب خليط الكبدة في القالب ويُساوى السطح، يُغطى بورق بلاستيك شفاف ويوضع بالبراد لحوالي 8 ساعات حتى يتماسك.

- يُقطع قالب الكبدة إلى شرائح، تُرص في طبق التقديم، وتُقدم مع شرائح خبز التوست وتُزين بقطع البيض والليمون المخلل. حسب الشيف “أسامة السيد” عبر موقعه الرسمي.