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طريقة موفرة لإعداد كبد الدجاج
كبد دجاج باتيه

طريقة موفرة لإعداد كبد الدجاج

2017-06-10 05:20:50

إليكم طريقة عمل كبد دجاج باتيه:

المقادير:
3 كوب ماء
2 كوب بصل صغير
2 ملعقة كبيرة سكر
1/2 كيلو كبدة دجاج
1/4 كوب زبدة
بصلة متوسطة مفروم
نصف ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
3/4 كوب كريمة لباني
بيض مسلوق مفصول البياض عن الصفار ومفروم ناعم
ملح وفلفل
شرائح توست للتقديم
ليمون مخلل مفروم للتزيين

الطريقة:
- يُسخن الماء على نار متوسطة، ويُترك حتى يبدأ في الغليان، يُضاف البصل والسكر مع التقليب.
- تُخفف الحرارة ويُطهى البصل على نار هادئة لحوالي 15 دقيقة أو حتى تمام نُضج البصل، ثم يُصفى تُشطف الكبدة، وتُنظف بنزع الغشاء والعروق البيضاء.
- تُسخن الزبدة على نار متوسطة، يُضاف البصل مع التقليب لحوالي 4 دقائق حتى يتحول لونه إلى ذهبي وتُضاف الكبدة مع التقليب لحوالي 10 دقائق أو حتى النُضج، يُتبل الخليط بالملح والفلفل والقرفة مع التقليب حتى تتجانس المكونات.
- يُرفع الخليط بعيداً عن النار، ويُترك ليبرد تماماً.
- يوضع البصل المُصفى مع خليط الكبدة والكريمة في محضر الطعام، ويُفرم حتى نحصل على خليط متجانس وناعم.
- يُبطن قالب مستطيل بورق بلاستيك شفاف، يُصب خليط الكبدة في القالب ويُساوى السطح، يُغطى بورق بلاستيك شفاف ويوضع بالبراد لحوالي 8 ساعات حتى يتماسك.
- يُقطع قالب الكبدة إلى شرائح، تُرص في طبق التقديم، وتُقدم مع شرائح خبز التوست وتُزين بقطع البيض والليمون المخلل. حسب الشيف “أسامة السيد” عبر موقعه الرسمي.

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