 Moheet on google
السبت 10 يونيو 2017 06:04 صباحاً
روابط سريعة
حكم صوم ممن عليه قضاء من العام الماضي
عبادة صيام طاعة صلاة افطار رمضان

حكم صوم ممن عليه قضاء من العام الماضي

2017-06-10 05:18:18

السؤال:
هل يقبل الصوم ممن عليه قضاء من العام الماضي؟

يجيب الدكتور علي جمعة محمد قائلاً”نعم، إن شاء الله تعالى، وعليه أن يقضي بعد صومه ما فاته من أيام رمضان الماضي مع إطعام مسكينٍ عن كل يوم أَخَّرَه إن كان التأخيرُ لغير عذرٍ، ويكتفي بالقضاءِ وحده إن كان التأخيرُ لعذرٍ. والله سبحانه وتعالى أعلم. حسب موقع “دار الافتاء” المصرية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3