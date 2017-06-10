السؤال:

هل يقبل الصوم ممن عليه قضاء من العام الماضي؟

يجيب الدكتور علي جمعة محمد قائلاً”نعم، إن شاء الله تعالى، وعليه أن يقضي بعد صومه ما فاته من أيام رمضان الماضي مع إطعام مسكينٍ عن كل يوم أَخَّرَه إن كان التأخيرُ لغير عذرٍ، ويكتفي بالقضاءِ وحده إن كان التأخيرُ لعذرٍ. والله سبحانه وتعالى أعلم. حسب موقع “دار الافتاء” المصرية.