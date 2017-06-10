رغم فضائلها.."زبيدة" تشعل الحرب بين ابنيّ هارون الرشيد!2017-06-10 05:38:30
في كتابه “قطايف” يذكر جمال بدوي سبب الحرب الضروس بين “الأمين” و”المأمون” ابني هارون الرشيد، ويبدأ بدوي بالثناء على زوجة هارون الرشيد قائلاً: كانت السيدة زبيدة بنت جعفر زوجة الخليفة هارون الرشيد من أشهر نساء العرب كرماً ونبلاً، وأعرقهن حسباً ونسباً.
وقد تعجب إذا عرفت أنها السيدة العربية الوحيدة التي أنجبت أحد الخلفاء وهو محمد “الأمين”.أما كل خلفاء الدولة العباسية - على امتداد 525 سنة - جاءوا من أرحام الجواري والإماء وكانت زبيدة تتذوق الشعر وتقرضه وتغدق الأموال وتغدق الأموال على الشعراء والأدباء والعلماء والأطباء. وكان لها مائة جارية يحفظن القرآن الكريم كل منهن تتلو عُشر القرآن. وكان يسمع في قصرها دوي كدوي النحل من قراءة القرآن وشملت برعايتها فقراء المسلمين وأرباب التقوى والصلاح، وأنفقت الموال الطائلة على المشروعات العمرانية التي تعود بالنفع على عامة المسلمين، ومن أشهر آثارها “عين زبيدة” في مكة المكرمة وقد أقامتها لتروي الحجيج. وقيل أنها انفقت على هذه العين مليونا و700 ألف دينار.
أنجبت زبيدة للرشيد أكبر أولاده محمد الأمين ولم يكن مثل أبيه عقلاً وحكمة ولا مثل أمه كرماً ورفعة. كان حظه من الحمق والجهل والسفاهة وفيراً.
وكانت هذه النقائص تؤرق بال الرشيد وهو بصدد التفكير في مصير الخلافة بعد وفاته وكان الأمين هو المرشح الأول لولاية عهد الرشيد، ولكن الرشيد كان يعلم أنه ليس أهلاً لهذا المنصب الخطير، وأن ابه عبد الله “المأمون” أحق وأجدر لما يتمتع به من حسن العقل والسياسة والتدبير. وعلمت زبيدة بما يدور في خلد الرشيد فتدخلت لديه حتى تثنيه عن عزمه وغلبت عليها عاطفة الأمومة فلم تنظر للأمر بمنظار السياسي الذي يهمه مستقبل الدولة.
دخلت زبيدة على زوجها تعاتبه فقال لها: ويحك ابنك ليس أهلا للخلافة ولا يصلح للرعية وأراد أن يدلل على قوله عملياً فاستدعى ابنه المأمون فدخل عليهما وهو يؤدي فروض الطاعة والاحترم، فقال له أبوه: إني أريد أن اعهد إليك عهد الإمامة وأقعدك مقعد الخلفة فإني قد رأيتك لها أهلا، وبها حقيقاً فلم يكن من المأمون إلا أن بكى وانتحب وقال لأبيه: أخي أحق مني وابن سيدتي، ولا أخال إلا أنه أقوى على هذا الأمر مني وأشد استطلاعا ثم دعا لأبيه بما فيه الرشاد والخلاص، وللعباد الخير والصلاح واستأذن منصرفاً.
جاء الدور على الأمين فدخل على أبيه وهو يتبختر في خيلاء وغطرسة، فقال له الرشيد: ما تقول أي بني فإني أريد أن أعهد إليك؟ وفوجئ الرشيد برد ابنه: يا أمير المؤمنين..ومن أحق بذلك مني وأنا أسنُ ولدك وابن قرة عينك؟!.
ولم تقتنع زبيدة بما رأت من تصرف الأخوين، ولم يشأ الرشيد أن يغضب زوجته، وحتى يخرج من المأزق قرر أن يجعل ولاية العهد للأمين ثم للمأمون من بعده وكتب بذلك عهداً وضعه في جوف الكعبة حتى يكتسب قداسة واحتراماً..ولكن الطمع في الحكم دفع الأمين إلى سرقة الوثيقة..فقامت الحرب الضروس بين الأخوين.
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