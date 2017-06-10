بحث الدكتور حسين الشافعي رئيس المؤسسة المصرية للثقافة والعلوم ورئيس تحرير أنباء روسيا (الطبعة العربية) مع عالم الآثار الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق آليات التعاون المشترك لنشر الأعمال الكاملة للدكتور حواس عن تاريخ الحضارة المصرية القديمة، وآثارها والملوك القدامى وأسرهم فى موسوعة جديدة يتم إطلاقها باسم (زاهي حواس يكتب تاريخ مصر القديم).

وقال الشافعي: إن الموسوعة ستصدر بثلاث لغات هى العربية والروسية والإنجليزية عن المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم ودار نشر أنباء روسيا، مؤكدا أن هذا العمل الموسوعى سيمثل عصارة فكر وكشوفات أثرية وبحوث على مدى يزيد عن نصف قرن للعالم الأثرى زاهى حواس، الذى عرفه العالم واجهة للتاريخ المصرى القديم وحضارته العظيمة.

وأوضح أن الإصدار الأول فى إطار موسوعة (زاهى حواس يكتب تاريخ مصر القديم) سيتم خلال فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب أواخر يناير القادم باللغات الثلاث.

يذكر أن مئات من الكتب - بمختلف لغات العالم - كانت قد صدرت للدكتور زاهى حواس، وستتميز عنها موسوعة الأعمال الكاملة الجديدة (زاهى حواس يكتب تاريخ مصر القديم)، التى سيتم إصدارها بشمولها لكل أوجه التاريخ المصرى القديم وتحديثها ورصدها لأحدث الكشوف الأثرية ومن بينها ما تم بإستخدام أجهزة وتقنيات حديثة.