في اطار فعاليات معرض فيصل السادس للكتاب، في الفترة من ٤ إلي ١٣ يونيو، التقي جمهور المعرض ندوة بعنوان “عبر الأثير” بكل من الكاتب والإذاعي محمد الجراح وكبير مذيعي صوت العرب نهلة الشافعي، وأدارها صلاح معاطي الذي بدأ الحديث عن الإذاعة والدور الذي تقوم به والتطور الموجود حاليا.

واستعرض محمد الجراح رئيس الإدارة المركزية للإذاعة مشوار عمله وكانت البداية من إذاعة الشباب والرياضة وكان العمل فيها بشكل متطور وكان الإعلامي والاذاعي حمدي الكنيسي هو رئيس إذاعة الشباب والرياضة في ذلك الوقت وكان يعمل علي تطور البرامج .

وقال محمد الجراح أنه أول من ادخل المداخلات علي الهواء في الشباب والرياضة وكانت علي مسئوليته، وقال يجب ان يكون العاملين لديهم حسن اتخاذ القرار ومراعاة كل المعايير الإذتعية.

واضاف أن مذيع الإذاعة يختلف عن التليفزيون لأنه يقوم بإعداد البرنامج ويقدمه بعكس التليفزيون؛ والإذاعة يوجد بها كبار المثقفين والاذاعين ومنهم صلاح عبد الصبور ويحي حقي وعبد الرحمن الأبنودي وغيرهم.

وقالت الإذاعية نهله شافعي تعلمت كثير من إذاعة صوت الشعب وأن الإذاعة تستعد للعمل لشهر رمضان من قبلها بستة أشهر، وأن جمهور الإذاعة مازال ينتظر مسلسلات إذاعة الشرق الأوسط وصوت العرب.