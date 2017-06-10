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"الكتاب العراقيين" يرشح مظفر النواب لجائزة "نوبل"
نوبل الادب

"الكتاب العراقيين" يرشح مظفر النواب لجائزة "نوبل"

2017-06-10 04:37:21
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تم ترشيج الشاعر العراقي الشهير، مظفر النواب، لنيل جائزة نوبل في الأدب، بعد تصويت غالبية أعضاء اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين. وأفاد المتحدث الرسمي لاتحاد الأدباء والكتاب العراقيين، عمر سراي، بأن “مظفر النواب أصبح مرشحاً لنيل جائزة نوبل في الأدب لعام 2017، بتصويت غالبية أعضاء اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين”.

وأضاف سراي أن “مظفر النواب هو أحد أنجح الشعراء في العالم العربي، ونحن ننظر إلى ترشحه لهذه الجائزة بعين الأهمية، لأن تجاربه الإبداعية غنية، كما أنه شاعر كبير”.

وأشار إلى أن “اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين، عقد اجتماعاً خاصاً على مستوى الخبراء من أجل فتح قنوات التواصل مع اللجنة المشرفة على جائزة نوبل في العاصمة السويدية ستوكهولم، وتعريفها بالشاعر مظفر النواب”.

ويُعتبر الشاعر مظفر النواب أحد رموز الحداثة في الشعر، كما كتبَ العديد من القصائد الوطنية والمسرحية عن العراق وسوريا، فضلاً عن عدد من السيناريوهات المعروفة.

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