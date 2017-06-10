اكتشاف مقبرة أثرية بالإسكندرية تعود للعصر الهيلنستي2017-06-10 04:28:24
أعلنت وزارة الآثار المصرية يوم الخميس الكشف عن مقبرة تعود للعصر الهيلنستي بمنطقة الشاطبي في مدينة الإسكندرية، وذلك أثناء أعمال الحفائر التي تجريها بعثة أثرية مصرية من مفتشي الآثار بالإسكندرية.
ونقل بيان عن مصطفى رشدي المدير العام لآثار غرب الدلتا والإسكندرية قوله “تم تأريخ هذه المقبرة استنادا إلى الطرز المعمارية بها وبقايا الفخار الذي عثر عليه داخلها”.
وأضاف أن المقبرة المكتشفة تتكون من أربع صالات بكل منها مجموعة من فتحات الدفن عليها زخارف هندسية ملونة، وكتابات باللغة اليونانية القديمة تمثل عبارات جنائرية.
والعصر الهيلنستي فترة من التاريخ القديم كانت فيها الثقافة اليونانية تزخر بالكثير من مظاهر الحضارة، وبدأت بعد وفاة الإسكندر الأكبر عام 323 قبل الميلاد واستمرت حتى عام 31 قبل الميلاد.
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